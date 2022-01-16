Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Bu alçak oyunu bozacak döneme geldik

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yaptığı Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen ''Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi''nde gençlerle bir araya geldi.

"BU ALÇAK OYUNU BOZACAK DÖNEME GELDİK"

Söyleşide açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Dün Menderes'i hedef alanlar bugün bize saldırıyor. Milletimizin desteğiyle son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapı sayesinde bu alçak oyunu bozacak döneme geldik. Ülkemizi 2023 hedeflerine kavuşturan dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına soktuğumuzda en çok da rahmetli Adnan Menderes ve arkadaşlarının ruhlarının huzura ereceğine inanıyorum."

AYRINTILAR GELECEK...

