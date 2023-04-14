HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da dikkat çeken 'silah bırakma' çağrısı!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da dikkat çeken 'silah bırakma' çağrısı!

14.04.2023 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’da Deprem Konutları Temel Atma Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Derdi Diyarbakır olanın, derdi Kürt kardeşlerimizin hakkı olanın yapacağı iş, silahı bırakıp bu ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak ortak geleceğimizdeki yerini almaktır." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da dikkat çeken 'silah bırakma' çağrısı!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’da Deprem Konutları Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, dikkat çeken silah bırakma çağrısında bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bu şehrin her taşından tarihin, medeniyetin nabzı atıyor. Peygamber yoldaşlarının izi sürülüyor.

Diyarbakır'ın tüm ilçelerini, mahallelerini, sokaklarını, hanelerini ayrı ayrı selamlıyorum. Diyarbakır'ın büyük şairi Ahmet Arif ne diyor? 'Bunlar engerek ve çıyanlardır. Bunlar aşımıza ekmeğimize göz koyanlardır. Tanı bunları. Tanı da büyü.' Evet, Diyarkbakır 40 yıldır ekmeğine göz koyanlara karşı birliğini muhafaza etmenin mücadelesini veriyor.

Screenshot_2

Kürt kardeşlerimi sokağa dökerek 51 yavrumuzu Diyarbakır'da maalesef öldürmediler mi? Şimdi bu Selo, nerede? Yasin Börü yavrumuzu bunlar şehit etmediler mi? Bu yavrularımızın üzerinden arabalarla geçerek bunları şehit etmediler mi? Bunların derdi Kürt falan değil, bunlar katil. Bu teröristlere 14 Mayıs'ta gerekli dersi vermeye var mıyız?

'BUNLARA VERİLEN GÖREV EMPERYALİZMİN UŞAKLIĞINI YAPMAKTIR'

Diyarbakır annelerine bile tahammül edemeyenlerin insanlıkla ilgisi yoktur. Esasen bunların derdi hiçbir zaman Diyarbakır olmadı. Derdi Diyarbakır olanın, derdi Kürt kardeşlerimizin hakkı olanın yapacağı iş, silahı bırakıp bu ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak ortak geleceğimizdeki yerini almaktır. Ama öyle yapmadılar. Bunlara verilen görev emperyalizmin uşaklığını yapmaktır. Bunların siyasi parti kisvesi altında çalışan uzantıları aynıdır.

Screenshot_3

Kandil'den ne diyorlar? Bay Bay Kemal'i destekleyeceklermiş. Oradan talimat veriyorlar. Benim Kürt kardeşlerimi böyle aldatacaklarını zannediyorlar. Bunlara 14 Mayıs'ta tarihi bir ders vermeye var mıyız?

'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YÖNLENDİRDİĞİ TÜRKİYE'Yİ ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ'

Kafası da, kalbi de, gözü de bu ülkenin dışına dönük olanlardan ne bize ne bu topraklara hayır gelir. Bizim tek derdimi bu ülkedir. Hiçbir ayrım olmaksızın bu ülkenin insanlarıdır. Evlatlarımızın geleceğidir. Biz bu coğrafyada ilelebet kardeşçe yaşamayı sürdüreceğiz. Tüm hesapların bu gerçeğe göre yapılmasını istiyorum. Buradan ifade etmek isterim ki, milletimin geleceğinde ne sokaklarında beyaz Torosların gezdiği, ne de dağlarında eli kanlı canilerin cirit attığı bir Türkiye fotoğrafına asla yer yoktur. Nasıl vesayetin namluyla sivil siyaseti esir aldığı Türkiye'yi kabul etmediysek, terör örgütlerinin siyaseti yönlendirdiği Türkiye'yi de asla kabul etmeyeceğiz.

Screenshot_4

Bu Türkiye'de hiç kimse kökeninden, inancından, dilinden, kılık kıyafetinden dolayı ötekileştirilemez. Bu Türkiye'de faili meçhullere yer yoktur. Bu Türkiye, vatandaşlarının güvenliği ile, halk ve özgürlüklerini aynı anda sağlayabilen bir Türkiye'dir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akşener banknotu cebinden çıkarıp sordu!Akşener banknotu cebinden çıkarıp sordu!
Afganların işlettiği bakkalla ilgili şok gerçekAfganların işlettiği bakkalla ilgili şok gerçek
Naci Görür, Erdoğan'ın hedefindeki o profesörün kim olduğunu açıkladı! İşte o paylaşım…Naci Görür, Erdoğan'ın hedefindeki o profesörün kim olduğunu açıkladı! İşte o paylaşım…
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan son dakika

En Çok Okunan Haberler

Bayram öncesi büyük zam! 1 günde 750 TL'ye kadar çıkıyor

Bayram öncesi büyük zam! 1 günde 750 TL'ye kadar çıkıyor

Eski sevgilinin paylaşımı imalı bulundu

Eski sevgilinin paylaşımı imalı bulundu

Hakim eşini kızgın yağ ile yakmış, kendisi intihar etmişti! Korkunç olayın ardından bambaşka bir hikaye çıktı

Hakim eşini kızgın yağ ile yakmış, kendisi intihar etmişti! Korkunç olayın ardından bambaşka bir hikaye çıktı

Akşener banknotu cebinden çıkarıp sordu!

Akşener banknotu cebinden çıkarıp sordu!

Erdoğan işaret etmişti! Dikkat çeken iddia: AK Parti'de 3 isim değişecek

Erdoğan işaret etmişti! Dikkat çeken iddia: AK Parti'de 3 isim değişecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz gazı açıklaması! TPAO Genel Müdürü tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz gazı açıklaması! TPAO Genel Müdürü tarih verdi

İlginizi Çekebilir

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Güzellik kraliçesi sokakta yumruk yumruğa kavga etti! Cezası ağır oldu

Güzellik kraliçesi sokakta yumruk yumruğa kavga etti! Cezası ağır oldu

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Kayıp kulaklıklarının peşine düştü! Kocasını başka bir kadınla bastı

Kayıp kulaklıklarının peşine düştü! Kocasını başka bir kadınla bastı

‘Kafa kesme’ videosuna tepkiler gecikmedi! “Korkunç bir görüntü”

‘Kafa kesme’ videosuna tepkiler gecikmedi! “Korkunç bir görüntü”

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.