Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi boşaltılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'daki ziyaretlerinin ardından toplu açılış törenine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Türkiye'nin diğer şehirleri gelişirken terör Diyarbakır'ı sefalete, işsizliğe mahkum etti.

Biz ret, inkar, asimilasyon politikalarını ortadan kaldırıp hak ve özgürlük eksenli bir anlayışa yöneldik.

Bu ülkede en çok Kürt kanını PKK dökmedi mi? Köylerin boşalmasına sebep olmadı mı? Hangi demokraside altyapı, üstyapı hizmetleri için verilen araçlar hendek ve çukur kazmak için kullanılır?

Sizlere bir müjde vermek istiyorum. Geçmişte adı bir dönem işkence ile anılan Diyarbakır cezaevini yakında boşaltıyor ve kültür merkezi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz.

Ayrıntılar geliyor...



