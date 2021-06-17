Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan düzensiz göç ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde açılış konuşması yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Tüm Avrupa halklarını, tatillerini geçirmek üzere ülkemize beklediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Güneydoğu Avrupa'da barış, güvenlik ve istikrar ortamını sağlam temeller üzerine inşa etmek amacıyla 1996 yılında Güneydoğu Avrupa İşbirliği sürecini hayata geçirdik. Sürecin bu sene 25. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Emeği ve katkısı olan tüm devlet ve hükümet başkanlarına, bakanlarına, diplomatlarına teşekkür ediyorum. Bölgenin son çeyrek asırdaki tecrübelerine baktığımızda sürecin diyalog forumu olan özelliğini layıkıyla yerine getirdiğini görüyoruz.

"AB'YE TAM ÜYELİK MÜCADELEMİZİN ARTIK NETİCELENMESİNİ İSTİYORUZ"

Bölgesel sahiplenme ve kapsayıcılık işbirliği sürecinin 25 yıllık tarihine damga vuran temel ilkeler olmuştur. Türkiye olarak biz de bu prensipleri kendimize rehber edindik. Güçlü desteğimizi muhafaza ediyoruz. AB'nin Üsküp ve Tiran'la üyelik müzakerelerine başlama kararı doğru bir adımdır ancak kararın hayata geçirilmemesi büyük bir eksikliktir. Bütünleşme sürecinde Batı Balkanlar ve Türkiye şeklinde yapılmak istenen suni ayrımı ise ortak değerlerimizle bağdaştıramıyoruz. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir AB'nin çekim ve güç merkezine ulaşması mümkün değildir. Karşılaştığımız onca haksızlığa rağmen, yarım asırdır ısrarla ve sabırla sürdürdüğümüz tam üyelik mücadelemizin artık neticelenmesini istiyoruz. Birliğin stratejik körlükten kurtulmasını bekliyoruz.

Bölgeye yönelik girişimlerimiz farklı yansıtılmak istense de diğer inisiyatiflere rakip değildir. Faaliyetlerimiz, diğer çabaları güçlendirmiştir.

"OLAN BİTENİ TRİBÜNDEN SEYRETME LÜKSÜMÜZ YOKTUR"

Güneydoğu Avrupa ülkeleri olarak, düzensiz göç akımlarında olan biteni tribünden seyretme lüksümüz yoktur.

