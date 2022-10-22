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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı! 'Şu anda faiz lobileri çökmeye başladı'

22.10.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika gelen habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması’nda konuştu. Ekonomi alanında da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Şu anda faiz lobileri çökmeye başladı. Artık faizde tek haneli rakama doğru gidiyoruz. Özel sektör bankaları da faizleri düşürmeye başladılar." diye konuştu.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı! 'Şu anda faiz lobileri çökmeye başladı'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması’nda açıklamalarda bulundu. Ekonomi alanında da önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, faiz lobilerinin çökmeye başladığını, artık faizde tek haneli rakama doğru gidildiğini söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Elini vicdanına koyan herkes Türkiye'nin son 20 yılda katettiği mesafeyi görüyor. Yeşil sermaye yaftası vurulan anadoludaki girişimcilerimiz dışlanıyordu. Eğitimden sosyal hayata pek çok alanda insanımızı tek tipleşmeye zorlayan bir anlayış hakimdi. Göreve geldiğimizde ekonomisi çökmüş, diplomasisi zayıf bir Türkiye tablosuyla karşılaştık. Önce Allah'ın yardımı, sonra milletimizin desteğiyle daha evvel hayal dahi edilemeyen nice reformu tek tek hayata geçirdik. Kamu hizmetlerinin merkezine vatandaşına hizmetkar olan kerim devlet yaklaşımını yerleştirdik.

'FAİZ LOBİLERİ ÇÖKMEYE BAŞLADI'

Anayasa Mahkemesi'nin kapısında nöbet tutanlara rağmen başörtüsü meselesini çözüme kavuşturduk. Türkiye'yi her yıl ortalama yüzde 5.5 oranında büyüttük. Şu anda faiz lobileri çökmeye başladı. Artık faizde tek haneli rakama doğru gidiyoruz. Özel sektör bankaları da faizleri düşürmeye başladılar. Terörle mücadeleden savunma sanayisine kadar her alanda eşsiz başarılar kazandırdık. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, tarım, diplomasi dedik. Hepsinde Türkiye sıçramasını yaptı.

'AİLE ZAYIFSA MİLLET DE ZAYIFTIR'

Dünya ve Türkiye değiştikçe elbette milletimizin beklentileri de farklı hale gelmektedir. Hükümet olarak reform irademizi güçlü bir şekilde sürdürüyoruz. Şu iki hususu altını çizerek ifade etmek isterim. Bir, Türkiye'de vatandaşa hizmet noktasında kimse bizim elimize su dökemez. İki, milletimizin talep ettiği yeni reformları hayata geçirme konusunda da hiç kimse bizimle yarışamaz. Kısa süre önce muhalefete samimi bir çağrıda bulundum. Gelin tarihinizde ilk kez çözümün parçası olun dedik. Amacınız şov yapmak değilse bunun yolu bellidir. İçeriği mayınlarla dolu yasa teklifleriyle milletin vaktini çalmayın. Olmadık bahaneler öne sürerek ipe un sermekten vazgeçin. Gerçekten dürüstseniz bu işi anayasa değişikliğiyle kalıcı bir çözüme kavuşturalım. Güçlü aile, güçlü millet demektir. Aile zayıfsa, millet de zayıftır.

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Türkiye artık en sancılı konuları bile büyük bir olgunlukla konuşacak bir iklime kavuştu. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de birlik, beraberlik ve kardeşlik zeminini daha da güçlendirecek yeni adımlar atmayı sürdüreceğiz.

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