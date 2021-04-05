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  4. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

05.04.2021 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 104 emekli amiralin yayınladığı siyaset gündemine oturan bildiriyle ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

Beştepe'deki değerlendirme toplantısı 2 saat 10 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Emekli amirallerin vazifesi 104 tanesi bir araya gelerek siyasi bir tartışma konusunda darbe imaları içeren bildiriler yayınlamak değildir. Ülkeyi 2 gündür işgal eden tartışmaları ayrıntıları ile değerlendirdik. Hem üslubu, yöntemi yol açacağı belli olan tartışmaların niyetli belli bir girişimdir. Böyle bir girişimde bulunulması alsa kabul edilemez. Bunun adı ifade özgürlüğü değildir.

Bazılarının işi 'Bunda büyütülecek ne var?' diyerek küçümsediğini görüyoruz. Darbeler hep bildiri sonrasında gelmiştir.

Yapılan açıklamada 2 temel iddia ortaya konmaktadır. 1. Montrö anlaşmanın tartışmaya açılmasıdır. 2. basında yer alan bazı görüntülerdir.
Boğazların statüsüyle ilgili sorunların çözümü sonraki yıllara bırakılmıştır. 1936 yılında boğazlarla ilgisi olmayan devletler Montrö sözleşmesini imzaladık. Dönemin şartlarında önemli bir kazanımdır. Boğazlardaki gemi trafiğinin yer yer seyir trafiğini tehdit edecek olması da meselenin ayrı boyutudur. Daha iyisi için imkan bulana kadar bu sözleşmeye devam ediyoruz. Bu sözleşmeyle ilgili diplomaside medyada bir çok görüş ortaya konulmuştur. Bugün de sözleşme tüm boyutlarıyla tartışmaya devam etmektedir. Kanal İstanbul ile Montrö arasında kurulan bağ tamamen yanlıştır.

SARIKLI ASKER AÇIKLAMASI

TSK'nın disiplin anlayışıyla bağdaşmayacak fotoğraf veren askere de olumlu bakmadık. Olayın münferit olduğu ortadadır.

Bu 104 kişinin içinde bizzat CHP üyesi olanlar var. Bu işin merkezinde ana muhalefet var.

Ayrıntılar geliyor...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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