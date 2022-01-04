SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Enflasyon üzerindeki köpüğü de kurdaki gibi alacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 55 bin çiftçiye müjde vererek "Hazine arazisi kira artış bedelini yüzde 22'den yüzde 9'a indiriyoruz" dedi. Ayrıca enflasyonla ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Enflasyon üzerindeki köpüğü de kurdaki gibi alacağız" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Son 20 yıldaki 16. genel seçim olacak 2023 seçimine hazırlanırken üyelerimizle irtibatı güçlendirmeliyiz. İşimiz çok, mesuliyetimiz ağır, vaktimiz sınırlı olabilir, ne olursa olsun öncelik vatandaş olmalı.

Artık Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirecek adımları atıyoruz. İhracatta 2021'i 225 milyar doların üstünde tamamlamamız doğru yolda ilerlediğimizin ta kendisidir.

55 BİN ÇİFTÇİYE MÜJDE

Ana muhalefet, yavrularıyla birlikte bu çalışmaları görmüyor. Şimdi yeni bir kararla hazine arazisi kiralayan 55 bin çiftçimizin kira artış bedelini yüzde 22'den yüzde 9'a indiriyoruz.

ENFLASYON MESAJI

Döviz kurundaki aşırı dalgalanmayı bu yolda önümüze çıkan dikenler, çakıllar olarak görüyoruz. Canımızı acıtsa da bunları geride bırakacağız. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına mutlaka dahil edeceğiz. Enflasyon üzerindeki köpüğü de kurdaki gibi alacağız. İstihdamı önceliklerimizin en başına koymamızın temel nedeni insanlarımızın kazançlarına halel getirmemektir. En zoru geride bıraktık. Artık hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı gösterme vaktidir.

"CHP GENEL BAŞKANI BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEK"

Şimdi de doğrudan millete ve milletin inancına, değerlerine hakaret etmeye başladılar. Helalleşme diye çıktıkları yolculukta tek parti faşizmine geri döndüler. Geçenlerde Bay Kemal'in yardımcııs çıkmış Diyanet'in okul öncesi eğitim vermesini eleştiriyor. Hakaretlerini doğrudan milletin inancına kadar vardırıyor. Dinini öğrenen çocuklar ünivesiteye gidince bilimin B'sini bilmiyormuş. Neymiş Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesinde evlatlarımıza eğitim vermesi çağ dışıymış. Bre gafil asıl çağ dışı olan sensin, senin bu faşist zihniyetin... Asıl gerici olan sen ve senin gibiler marjinal ideolojilerin at gözlüğünden bakanlardır. CHP Genel Başkanı'na soruyorum, Diyanet'in görevini hakkıyla yapmasından niçin gocunuyorsunuz? Çocukların Kuran'ı öğrenmesi sizi neden rahatsız ediyor? Artık cambazlığı, sahtekarlığı bırakın. Yeri geldiği zaman Kuran'a sahip çıkacaksınız yeri geldiğinde de ağzınızda hangi kusmuk varsa onu kusacaksınız. CHP Genel Başkanı bu skandalı karanlıkta ıslık çalarak geçiştiremez. Bunun bedelini ödeyecek. CHP Genel Başkanı, başta ortaçağ zihniyeti ifadesi olamk züere bu hezeyanları açıklamalı, şayet izah edemiyorsa çıkıp milletten özür dilemeli. Aksi takdirde milletimiz CHP'ye gereken dersi sandıkta verecektir. Biz de AK Parti olarak meselenin üzerine gitmeye devam edeceğiz.

