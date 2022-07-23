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Son dakika: 'Hiçbir şey pahalı değil' diyerek CHP heyetine tepki göstermişti! Erdoğan'dan emekli kadının sözleriyle ilgili dikkat çeken açıklama

23.07.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de Femaş Metal Sanayii işçileriyle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmasında önemli mesajlar veren Erdoğan, küresel enflasyona dikkat çekti. CHP heyetinin Elazığ'daki esnaf ziyareti sırasında bir kadının "Hiçbir şey pahalı değil" şeklindeki sözlerini anımsatan Erdoğan "Emekli memur hanım cevaplarını verdi" dedi. Erdoğan asgari ücret düzenlemesiyle ilgili ise "Yıl başında bu tabloyu inşallah tekrar değerlendireceğiz" diye konuştu.

Son dakika: 'Hiçbir şey pahalı değil' diyerek CHP heyetine tepki göstermişti! Erdoğan'dan emekli kadının sözleriyle ilgili dikkat çeken açıklama

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ekonomideki gelişmelere dikkat çekerek "Küresel ekonomide yaşanan bu fırtınadan maalesef biz de ister istemez etkileniyoruz" şeklinde konuştu. Turizm alanındaki son duruma değinen Erdoğan, "Şu anda İstanbul'umuzun otelleri ful dolu" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Elazığ'da esnaf ziyaretinde bulunan CHP heyetine 'Hiçbir şey pahalı değil, herkes alıp yiyor. Mahsus yapıyorlar, biz emekliyiz, Allah'a şükür paramı bile artıyorum. Zamları zenginler yapıyor, Tayyip Erdoğan mı yapıyor?" sözleriyle tepki gösteren kadının sözlerini anımsatarak tepki gösterdi. Öte yandan Erdoğan temmuz ayında asgari ücret ve emekli maaşlarının düzenlendiğini vurgulayarak yeni düzenleme için yıl başına işaret etti.

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"BEKLENTİLERİ AŞAN BİR HAREKETLİLİK YAŞIYORUZ"

Kayseri’de Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma Programı'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan noktalar şu şekilde:

  • Küresel enflasyon insanlığın önceliklerinden biri haline geldi. Bu ülkelerin hemen hemen hepsinde enflasyon oranları son 40 yılın en yüksek rakamlarına ulaştı. Küresel ekonomide yaşanan bu fırtınadan maalesef biz de ister istemez etkileniyoruz. Bu menfi gelişmelerin günlük hayatta yol açtığı olumsuzlukları gayet iyi biliyoruz. Bu tabloyu düzeltmek için samimiyetle çalışıyoruz, çabalıyoruz.

  • Muhalefetin tüm baskılarına rağmen ekonomide ülkemize kontak kapattırmadık. Önceliğimiz istihdamın sürmesi ve artmasıdır. Yılın ilk yarısında ihracatta 126 milyar doları geçtik. Yıl sonunda inşallah 300 milyar dolara yakın bir değere ulaşacağız. Turizmde de beklentileri aşan bir hareketlilik yaşıyoruz. Şu anda İstanbul'umuzun otelleri ful dolu.

"MÜJDELİ HABERLERİ ÇOK UZAK OLMAYAN BİR ZAMANDA ALMAYI ÜMİT EDİYORUZ"

  • Temmuz ayından memur ve emekli maaşlarıyla asgari ücreti yeniden düzenledik. Temmuzdan itibaren uygulanacak asgari ücreti net 5 bin 500 olarak belirledik. Yıl başında bu tabloyu inşallah tekrar değerlendireceğiz.

  • Ekonomiyle beraber dış politika ve diplomaside de Türkiye'nin ağırlığı günden güne artıyor. Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle küresel gıda krizinin aşılmasına anlamlı katkı sağlayacağız. Rusya ve Ukrayna arasında barış tesis edilene kadar diplomatik çabalarımızı sürdürmekte kararlıyız. Liderler dahil her seviyede yaptığımız görüşme ve temasların müjdeli haberlerini çok uzak olmayan bir zamanda almayı ümit ediyoruz.

"EMEKLİ MEMUR HANIM CEVAPLARINI VERDİ"

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  • Tüm mesainizi masa başı oyunlarına harcamak yerine Ankara'nın dışına çıkın. İşçinin, esnafın, iş adamının arasına karışın. İşte Elazığ'da karıştınız. Emekli memur hanım cevaplarını verdi. Ne dedi? 'Ben elimdeki torbayla gidiyorum, halimden memnunum. Siz içeriye cevap yetiştireceğinize dışarıya cevap yetiştirin' dedi.

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