Son dakika: 'Hiçbir şey pahalı değil' diyerek CHP heyetine tepki göstermişti! Erdoğan'dan emekli kadının sözleriyle ilgili dikkat çeken açıklama

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ekonomideki gelişmelere dikkat çekerek "Küresel ekonomide yaşanan bu fırtınadan maalesef biz de ister istemez etkileniyoruz" şeklinde konuştu. Turizm alanındaki son duruma değinen Erdoğan, "Şu anda İstanbul'umuzun otelleri ful dolu" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Elazığ'da esnaf ziyaretinde bulunan CHP heyetine 'Hiçbir şey pahalı değil, herkes alıp yiyor. Mahsus yapıyorlar, biz emekliyiz, Allah'a şükür paramı bile artıyorum. Zamları zenginler yapıyor, Tayyip Erdoğan mı yapıyor?" sözleriyle tepki gösteren kadının sözlerini anımsatarak tepki gösterdi. Öte yandan Erdoğan temmuz ayında asgari ücret ve emekli maaşlarının düzenlendiğini vurgulayarak yeni düzenleme için yıl başına işaret etti.
Kayseri’de Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma Programı'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan noktalar şu şekilde:
Küresel enflasyon insanlığın önceliklerinden biri haline geldi. Bu ülkelerin hemen hemen hepsinde enflasyon oranları son 40 yılın en yüksek rakamlarına ulaştı. Küresel ekonomide yaşanan bu fırtınadan maalesef biz de ister istemez etkileniyoruz. Bu menfi gelişmelerin günlük hayatta yol açtığı olumsuzlukları gayet iyi biliyoruz. Bu tabloyu düzeltmek için samimiyetle çalışıyoruz, çabalıyoruz.
Temmuz ayından memur ve emekli maaşlarıyla asgari ücreti yeniden düzenledik. Temmuzdan itibaren uygulanacak asgari ücreti net 5 bin 500 olarak belirledik. Yıl başında bu tabloyu inşallah tekrar değerlendireceğiz.