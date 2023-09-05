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  4. SON DAKİKA | Gençler merakla bekliyordu! Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrasında 'vergisiz telefon' açıklaması

SON DAKİKA | Gençler merakla bekliyordu! Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrasında 'vergisiz telefon' açıklaması

05.09.2023 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalar yaptı. Hayat pahalılığıyla mücadeleyi daha sıkı yürüteceklerini söyleyen Erdoğan "Enflasyonu düşürecek programlar üzerinde çalışıyoruz" dedi. Orta Vadeli Program'ın tanıtımını da yarın yapacaklarını kaydeden Erdoğan, gençlerin merakla beklediği vergisi cep telefonuyla ilgili de açıklama yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Gençler merakla bekliyordu! Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrasında 'vergisiz telefon' açıklaması

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.10'da Külliye'de toplandı. Kritik toplantı 4 saat sürdü. Beştepe'deki toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçti. Birçok konuya değinen Erdoğan gençlerin merakla beklediği vergisiz telefonla ilgili de açıklama yaptı. İşte kritik kabine toplantısının ayrıntıları...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Deprem bölgesi 6 Şubattan beri istisnasız her an her gün olduğu gibi geçtiğimiz haftalarda da gündemimizdeydi. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için bölgede ardı ardına temel atma törenleri gerçekleştiriyoruz. Hatay'daki 'Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvuru sayısı 86 bini geçti. Hatay'da 50 bin konutun inşa çalışması sürüyor. Adıyaman'da 65 bine yakın konut ve köy evinin yarısından fazlasının inşasına başlamış olduk.

İçinde bulunduğumuz yıl bitmeden yapacağımız sınavla 1000 hakim ve hakim yardımcısı alarak kapasitemizi güçlendireceğiz. Başta deprem bölgesi olmak üzere yeni adliyeler için ihaleye çıkıyoruz. Türkiye'yi darbe Anayasasından tamamen kurtarıp demokrasimize yakışır sivil bir anayasa ile buluşturma çabalarımızı meclisimizin açılması ile birlikte ittifak ortaklarımızla istişare içinde yeniden başlatacağız.

"PUTİN İLE KAPSAMLI VE VERİMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

Dün Soçi'de Sayın Putin ile oldukça kapsamlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Başta tahıl koridoru, pek çok insani gündemin masada olduğu dönemde, görüşmenin kıymetinin dünya tarafından takdir edildiğine inanıyorum. Yarın Orta Vadeli Programın tanıtımını yapacağız. Hafta sonu G20 liderler zirvesi için Hindistan'da olacağız. Daha sonra Amerika'ya gideceğiz.

Biz kimsenin ne dediğine bakmadan yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla ile ülkemizi büyütme hedefine doğru kararlılıkla yürüyoruz. . Ülkemizin büyüme rakamları açıklandı. Türkiye, yüzde 3,8 büyüdü. Böylece Türkiye 2023 yılında OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 2. devlet olmayı başardı. Yaşadığımız deprem felaketine ve küresel ticaretteki küçülmeye rağmen elde ettiğimiz büyüme başarısı istihdamın ve üretimin korunmasını sağlamıştır

HAYAT PAHALILIĞIYLA MÜCADELE

Ağustos ayı verileriyle birlikte yıllık enflasyonun yüzde 56’ya yükselmesi, hayat pahalılığıyla mücadelemizi daha sıkı yürütmemiz gerektiğine işaret ediyor. Hiç şüphesiz bu uzun, zorlu ve sabır isteyen bir süreçtir. Devlet olarak bir yandan hayat pahalılığı ile mücadele ediyor, bir yandan enflasyonu düşürecek programlar üzerinde çalışıyoruz. Nice badirelerin üstesinden gelen bir yönetim olarak Allah'ın izniyle enflasyonu da dize getireceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz.

Arz talep dengesini bozacak şekilde hareket eden otomobil bayisi ve galericilere bugüne kadar 221 milyon lira idari para cezası kesildi. Yılbaşında tüketicilerin şikayetleri doğrultusunda hazırladığımız yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Ancak cezaların daha caydırıcı olması gerektiği açıktır.

Özellikle sandıkta yaşadığı hezimetin faturasını 28 milyon vatandaşımıza kesmeye çalışan kibir kuleleri tamamen beyhude bir uğraş içindedir. İşine geldiği zaman başörtülüyü yanına al ama öbür taraftan Marmaray'da veya otobüslerde bu hanımefendilere hakaret et. Açık konuşuyorum, kim olduğunuzu biliyoruz. Neyi amaçladığınızı da biliyoruz. Biz hala aynı şeyi söylüyoruz. Aynı yerde duruyoruz. Başaramayacaksınız. Milletin size attığı şu şamardan halen akıllanmadınız ve hala akıllanmıyorsunuz. Bu ülkeyi bir avuç azınlığın malı, bu milleti de aynı azınlığın kölesi olarak gören müstekbirlerin devri çoktan kapanmıştır.

Herkes, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun olmasın tüm bireylerin var olma, kendini ifade etme hakkına ve oy tercihlerine saygı göstermek mecburiyetindedir. Kendi özgürlük alanını diğerlerinin haklarının eşiğinde sınırlamayı bilmeyen faşist zihniyet hem milletimiz hem yargı önünde hesap vermeye mahkumdur.

GENÇLERE CEP TELEFONU DESTEĞİ

Gençlere 10 GB internet ve cep telefonu desteği konusunu değerlendirdik. Nihayi çalışmaya göre bir sonraki toplantımızda her iki konuyla ilgili detayları gençlerimizle paylaşacağız. Evlenecek gençlere uygun fiyatlı kredi meselesi de gündemimizdedir. Bu projeyi gerçeğe dönüştürmekte kararlıyız.

2024 Mart'ta ödenecek 2023 buğday, arpa, yulaf, çavdar tritikale, çeltik üreticilerinin mazot, gübre desteklerini ekimden itibaren hesaplarına tanımlayacağız. Toplam 11,5 milyar liralık desteği çiftçilerimize sunacağız."

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Recep Tayyip Erdoğan kabine kararları

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