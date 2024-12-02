SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Engelsiz Türkiye Programı'nda önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Engelsiz Türkiye Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Aziz milletim, sevgili engelli kardeşlerim, kıymetli dava arkadaşlarım, değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum.

Engelsiz Türkiye programı vesilesiyle sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını hisseidyorum. Herkese hoş geldiniz, sefa getirdiniz diyorum.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engellilerin sorunlarıyla ilgili farkındalığın artmasına vesile teşkil ediyor. Engelli kardeşlerimizle ilgili ne kadar farkındalık oluşturabilirsek bu süreçte o kadar fazla yol alabiliriz.

"'TÜRK BEKLENEN, TÜRK YOLU GÖZLENENDİR' TESPİTİNİN GÜÇLÜ BİR HAKİKAT OLDUĞUNA ŞAHİTLİK EDİYORUZ"

Kıymetli misafirler, gölgesinde yaşamaktan bahtiyarlık duyduğumuz medeniyet çınarımızın kökeni yüzyıllarca yıl öteye uzanıyor. Merkezine insanlık değerlerini alan bu insanlık çınara ilmi, adaleti ve merhameti taşıdık. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hareket ettik.

Bugün gönül coğrafyamızda hangi evi ziyaret etseniz orada mutlaka Türkiye'ye dua eden, bizleri ve ecdadı hayırla yad eden insanlarla karşılaşırsınız. Her gittiğimiz yurt dışı ziyaretinde 'Türk beklenendir, Türk yolu gözlenendir' tespitinin güçlü bir hakikat olduğuna çoğu yerde şahitlik edersiniz.

Bu elbette ki parayla güçle ve zorla elde edilebilecek bir paye değildir. Tertemiz bir mazinin taşıyıcısı olmak inanın ki her millete nasip olacak bir onur değildir. Türkiye adına Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesi adına Türkiye Yüzyılı'nın inşası adına önemli bir referanstır.

"O KARA GÜNLER GERİDE KALDI"

Tarihimizi bir bütün olarak kucaklıyor. Maziden bugüne ve geleceğe güçlü köprüler kurmaya gayret gösteriyoruz. Sosyal adaleti güçlendirmeyi hedefleyen kuşatıcı insan odaklı yaklaşımların gerisinde işte bu tasavvur bulunuyor.

Biz her zaman, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibi millettir' düşüncesini savunduk. 85 milyonun tamamıdır. Köken, mezhep ve meşrep ayırmaksızın tüm fertler devletimiz nazarında aynıdır. Tek parti faşizmi gibi makbul olan ve olmayan vatandaş ayrımını asla tasvip etmiyoruz. Sırf inancından, baş örtüsünden, sakalından dolayı insanların kamusal hayatın dışına atıldığı o kara günler geride kalmıştır.

"KOL KOLAYIZ, OMUZ OMUZAYIZ"

Türkiye Cumhuriyeti'nde hangi sebepole olursa olsun kimse dışlanamaz. Sosyal, siyasal ve iktisadi noktada kesinlikle geri görülemez. bunların en başında da engelli vatandaşlarımız vardır. Biz onlarla güçlüyüz ve 21. Yüzyıl'ı Türkiye Yüzyılı yapma hedefine giden yolda kol kolayız, omuz omuzayız.

Milletimizin farklı kesimlerine yönelik ayrımcı uygulamaları nasıl kötü görüyorsak engellileri hor gören davranışları da engelliyoruz.