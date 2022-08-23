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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin açıklaması! 'İsrail ile atılan adımlar desteğimizi azaltmayacak'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin açıklaması! 'İsrail ile atılan adımlar desteğimizi azaltmayacak'

23.08.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Filistin ile ilişkilere değinen Erdoğan, "İsrail ile atılan adımlar, Filistin davasına desteğimizi azaltmayacaktır." ifadelerini kullandı. Filistin lideri Abbas ise, "Erdoğan'a değişmez tutumundan dolayı teşekkür etmek isterim" diye konuştu.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin açıklaması! 'İsrail ile atılan adımlar desteğimizi azaltmayacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşılamıştı. İki lider, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın statüsünün değiştirilmesine matuf eylemleri hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Hassasiyetimizi İsrailli muhataplarımıza aktardık.

Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz. İki devletli çözüm vizyonunu her platformda dillendiriyoruz. İsrail ile atılan adımlar, Filistin davasına desteğimizi azaltmayacaktır. Aksine bu adımların Filistin meselesinin çözümüne ve Filistin halkının durumunun iyileştirilmesine katkı sağlayacağını, Filistinli kardeşlerimiz de ifade ediyorlar.

Filistin lideri Mahmud Abbas ise şu ifadeleri kullandı:

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Sizlerle tekrardan bir araya gelmiş olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim.

Erdoğan'ın Filistin halkının yanında durmasından, değişmez tutumundan dolayı teşekkür etmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti ve kurumlarının her alanda Filistin halkının yanında yer aldığını ve uluslararası arenada da desteklediğini bilmekteyiz.

İsrail, şehitlerin cenazelerini dahi vermeyerek kimi cezalandırıyor? Şehitleri mi? Ailelerini mi? İsrail'in saldırılarına karşı kayıtsız kalmayacağız.

Ülkelerden iki devletli çözüme destek bekliyoruz.

Birleşmiş Milletler'de tam üyeliği elde etmek arzusundayız.

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Cumhurbaşkanı Filistin Recep Tayyip Erdoğan

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