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  4. Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.01.2020 15:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemdeki gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmalarıyla ilgili 'CHP iddiasını ispatlamakla mükellef. İspatlayamıyorlarsa ya CHP'de, ya HDP'de var. Daha bunların neleri neleri çıkacak, süreç devam eder' dedi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin'deki Libya Zirvesi dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Libya'daki gelişmeler, FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları ve gündemdeki diğer konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

LİBYA GÖRÜŞMELERİ

Libya'da siyasi çözüm çabalarımızın bir parçası olarak Berlin'de düzenlenen Libya zirvesine katıldık. 55 maddelik zirve bildirgesini kabul ettik. Burada Birleşmiş Milletler çatısı altında bir yol haritası bulunuyor. Bizim Sayın Putin ile birlikte çağrısını yaptığımız ateşkese uyulması halinde siyasi sürecin de önü açılacaktır. Zirvede aldığımız kararlar çerçevesinde Sarrac ve Hafter tarafından 5’er kişinin katılacağı askeri komite önümüzdeki birkaç gün içinde toplanacak. Buradaki kilit nokta Hafter’in saldırgan tutumunu sonlandırmasıdır. Nisan’dan bu yana tüm anlaşmaları ihlal eden ve meşru hükümete saldıran özellikle Hafter taraftarlarıdır. Toplantıda bu konuyu açıkça dile getirdim. Tabi kimse itiraz edemedi.

Gerçek şu ki bizim Libya konusunda attığımız adımlar sürece bir denge getirdi ve ateşkes zemini oluştu. Hem sahada hem de masada pozisyonunuzu güçlü tutarak siyasi sürece destek olmaya devam edeceğiz. Libya'da Türkiye'nin mevcudiyeti barış umutlarını arttırmıştır. Biz Libya'da terörle mücadele kisvesi altında ne tür oyunların oynandığını da görüyoruz. Buna karşı meşru hükümetinin yanında durmaya devam edeceğiz.

Libya konusunda attığımız adımlar sürece bir denge getirdi. Hem sahada hem de masada siyasi sürece destek olmaya devam edeceğiz. Paralı askerler Libya'da. Paranın kaynapı da Abu Dabi yönetimi. Hafter'in hiçbir metne imza atmaması manidardır.

TÜRKİYE VE SURİYE ARASINDAKİ GÖRÜŞME

İstihbarat noktasında Hakan Bey'in gerek Rusya tarafıyla gerek Suriye tarafıyla gerek İran tarafıyla, oralardaki muhatapları ile ilişkileri de şu ana kadar başarılı bir şekilde devam etmiştir. Şimdi İran’da yeni bir istihbaratçı göreve geldi. Onunla da henüz daha görüşmeye başladığını zannetmiyorum Hakan Bey’in ama bugünlerde onunla da ilişkilerini geliştirecektir. Böylece bizim etrafımızdaki ülkelerle olan bu tür bağlarda Hakan Bey bu süreci zaten başarılı şekilde devam ettirmektedir. Gerekse uzak ülkelerle, Amerika’sına varıncaya kadar, bütün bunlarla olan bağlar da sürmektedir. Ki malum bir ülkenin istihbaratı zaten onun en önemli köşe taşıdır. Bunu da ne kadar başarılı sürdürürse o kadar ülke güçlü olarak yoluna devam eder.

FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI TARTIŞMALARI

CHP... Sen iddia sahibi olduğuna göre bir defa bu iddianı ispatlamakla mükellefsin. İspatla bunu. Parlamentonun içinde veya herhangi siyasi partide, AK Parti’de, MHP’de bu tür adamlar mı var? Hadi ispatla. Eğer ispatlayamıyorsan demek ki bunlar sende... Ya CHP içinde var, ya İP’te var, ya HDP’de var. Çıkar o zaman sen bunları, ispat et. Bunu ispatlayamayan bu parti parlamentonun tamamını zan altına almak için böyle bir yola başvurdu. Daha geçenlerde Urla Belediye Başkanı’nın FETÖ’cü olduğu ortaya çıktı. Şu anda ne oldu? Tutuklu içeride. Mahkemesi devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Libya

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