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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2020 13:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın 'Ortadoğu'da barış planı'na tepki göstererek, "Kudüs Müslümanların kutsalıdır. Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez. Açıklanan plan, barışa ve çözüme hizmet etmeyecektir" dedi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışı ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

(Trump'ın sözde barış planı) Kudüs Müslümanların kutsalıdır. Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez."

(Trump'ın sözde barış planı) Bu, Filistinlilerin haklarını yok sayma ve İsrail'in işgalini meşrulaştırma planıdır"

(Trump'ın sözde barış planı) Açıklanan plan, barışa ve çözüme hizmet etmeyecektir"

Şu an itibarıyla Türkiye olarak biz Orta Doğu'da masada belirleyici ülkeyiz. Sağa sola yalpalayan ülke değiliz.

Astana Süreci diye bir şey kalmadı. Süreci yeniden ayağa kaldırmak, Türkiye, Rusya, İran ne yapabilir, bakmak lazım.

(Soçi ve Astana) Bu anlaşmalara Rusya'nın sadık kalması halinde, biz de sadakatle yola devam ederiz. Şu an itibarıyla Rusya sadık değil.

Rusya ile sadık ortaklar isek, tavrını belli edecek. Ya Suriye ile olan süreci farklı yürütecek ya da Türkiye ile süreci farklı yürütecek.

Eğer biz savunma sanayisinde kendi üretimimizle yerli-milli adımları atmamış olsaydık, şu anda terörle mücadelede çökerdik.

(Deprem vergisi) Hangi amaç için toplanmışsa bugüne kadar o gaye için harcandı. Onun dışında bir yere harcama tavrı içinde olmadık, olmayız.

(Deprem vergisi) Hangi amaç için toplanmışsa bugüne kadar o gaye için harcandı. Onun dışında bir yere harcama tavrı içinde olmadık, olmayız.

(Kılıçdaroğlu’nun deprem vergisi eleştirisi) "Bu adamın doğru söylediği bir şey yok. Yalanlar zincirine yeni bir yalan ilave ediyor. Para hangi amaç için toplanmışsa o gaye için harcandı.

(ABD ile F-35 krizi) "Ya parayı ya uçakları verecekler. Vermezlerse başka yerden alırız, kendimiz yaparız.”

(İdlib'e yönelik saldırılar) “Bombalamalar durmazsa sabrımız tükeniyor. Saldırılar sürerse kendi göbeğimizi kendimiz keseriz.”

(AA)

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