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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş kısıtlama açıklaması

12.03.2021 14:25 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş kısıtlama açıklaması

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin 'Yeniden kapanma olacak mı?' sorusuna "Bu mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri bizleri de karar almada zorluyor. Bizde de son zamanlarda sıkıntı var. Tüm şartları zorlayarak, mümkün olduğunca; restoranlar, cafeler, kuaförler ile şartları zorlayacağız. Aldığımız kararın arkasında durmayı zorlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin 'Yeniden kapanma olacak mı?' sorusuyla ilgili olarak "Aldığımız kararın arkasında durmayı zorlayacağız" derken Mısır ile bugün başlatılan diplomatik temasla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

KORONAVİRÜSTE VAKA ARTIŞLARI

Bütün bu konuları Bilim Kurulu ile Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde götürüyoruz. Bu mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri bizleri de karar almada zorluyor. Bizde de son zamanlarda sıkıntı var. Tüm şartları zorlayarak, mümkün olduğunca; restoranlar, cafeler, kuaförler ile şartları zorlayacağız. Aldığımız kararın arkasında durmayı zorlayacağız. Netice almakta zorlanıyorsak, vatandaşımızın sağlığını öne çıkararak süreci devam ettireceğiz.

AŞI TEDARİKİ

Çin ile anlaşmamız var, alacağımız aşılar var. Almanya ile anlaşmamız devam ediyor. Rusya ile anlaşmamız var. Rusya ile olan anlaşma bakanlıklarımız arasında devam ediyor. Çin'den de ikinci bir paketin gelmesi söz konusu olabilir. Eğer mutabık kalırsak 50 milyon daha alabiliriz.

MISIR İLE DİPLOMATİK TEMAS

Mısırla istihbari, diplomatik ve ekonomik olarak işbirliği sürecimiz devam ediyor. Sıkıntı söz konusu değil. Bunu en üst düzeyde değil de, bir tık altında devam ediyor. Gönlümüz ister ki Mısırla olan bu süreci çok daha güçlü devam ettirelim. Bu istihbari, diplomatik ve siyasi görüşmeler netice verici olduktan sonra bunu daha ileri taşırız. Mısır halkıyla Türk milletinin ayrı olması söz konusu değil. Mısır halkını Yunanistan'ın yanına yerleştirmek söz konusu değil. Olması gereken yerde görmek isteriz. Suudi Arabistan'ın Yunanistan ile ortak tatbikata girmesi bizi üzmüştür. Biz Suudi Arabistan'ı da böyle bir kararda görmek istemezdik. Bunu da görüşeceğiz, bu böyle olmamalıydı diye düşünüyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Recep Tayyip Erdoğan

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