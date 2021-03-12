Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş kısıtlama açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin 'Yeniden kapanma olacak mı?' sorusuyla ilgili olarak "Aldığımız kararın arkasında durmayı zorlayacağız" derken Mısır ile bugün başlatılan diplomatik temasla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

KORONAVİRÜSTE VAKA ARTIŞLARI

Bütün bu konuları Bilim Kurulu ile Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde götürüyoruz. Bu mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri bizleri de karar almada zorluyor. Bizde de son zamanlarda sıkıntı var. Tüm şartları zorlayarak, mümkün olduğunca; restoranlar, cafeler, kuaförler ile şartları zorlayacağız. Aldığımız kararın arkasında durmayı zorlayacağız. Netice almakta zorlanıyorsak, vatandaşımızın sağlığını öne çıkararak süreci devam ettireceğiz.

AŞI TEDARİKİ

Çin ile anlaşmamız var, alacağımız aşılar var. Almanya ile anlaşmamız devam ediyor. Rusya ile anlaşmamız var. Rusya ile olan anlaşma bakanlıklarımız arasında devam ediyor. Çin'den de ikinci bir paketin gelmesi söz konusu olabilir. Eğer mutabık kalırsak 50 milyon daha alabiliriz.