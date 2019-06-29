Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20 zirvesi sonrası açıklama

Terör örgütlerini ideolojilerine göre ayırmak, farklı muamele etmek yanlıştır. 15 Temmuz darbe girişiminde 251 insanımızı vahşice katleden yapılar, bazı batılı devletlerde himaye görüyor.

G-20 ülkeleri terörizmle mücadele konusunda ilkeli ve kararlı bir duruş sergilemeleri gerekiyor.

Küresel ekonomide güven kanallarını açık tutma konusunda mutabakata vardık. Mülteciler konusunda ortaya koyduğumuz çabaları ifade etme fırsatımız oldu. Milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Batılı devletler ise insan hakları sınavından geçemedi. Türkiye'nin yardım ve hizmetlerini sürdürebilmesi için uluslararası toplumun yük paylaşması gerektiğini ifade ettik. Ülkemize verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz.

Küresel gündemlerin etraflıca ele alındığı son derece başarılı bir toplantı oldu. İki gün boyunca muhataplarımızla güncel meseleler üzerinde konuştuk. Ticaret savaşları ve korumacı tedbirleri ele aldık. Uluslararası işbirliği arttırmamız gerektiği noktasında mutabakata vardık. Bu kapsamda G-20 kaliteli altyapı prensiplerini kabul edip, onayladık.

Demokrasiye kast eden darbecilerin siyasi sığınmacı adı altında korunması ve kollanmasının faturası tüm insanlık için ağır olacaktır.

KAŞIKÇI CİNAYETİNİN ÜZERİNİN ÖRTÜLMESİNE MÜSAADE ETMEDİK

BM raporu Kaşıkçı cinayetini ortaya koydu. BM ile işbirliği içinde çalışarak Kaşıkçı cinayetinin üzerinin örtülmesine müsaade etmedik.

BUNUN HESABINI SORMALIYIZ

Mursi'nin şehadeti tüm yönleriyle araştırılmalı. Mursi şüpheli bir biçimde duruşma salonunda vefat etmiştir. Bunun hesabını BM başta olmak üzere dünya siyasetçileri olarak sormalıyız. Batılı ülkeler Mısır'daki idamlara sessiz.

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