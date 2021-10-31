Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 zirvesinde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 zirvesi kapsamında bulunduğu İtalya'nın başkenti Roma'da açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Zirve oturumlarında öncelik olarak küresel ekonomik görünümüne ilişkin temel riskleri değerlendirdik.

Ekonomilerimiz halen ciddi meydan okumalara karşı karşıya bulunuyor. Emtia fiyatlarında tarihi artışlar görülüyor.

Tedarik zincirinde meydana gelen kırılmaları, uzayan kuyrukları ve boş kalan raflarda görüyoruz.

"TÜRKİYE KÜRESEL DALGALANMALARI VATANDAŞINA EN AZ YANSITAN ÜLKE"

Türkiye küresel dalgalanmaları vatandaşlarına en az yansıtan ülke konumunda.

Zirve görüşmelerinde uluslararası ticarette tedarik zincirinin sorunsuz işlemesinin önemini vurguladık.

Son 1,5-2 yıldır şahit olduklarımız tüm insanlığın temel sağlık hizmetlerine erişmesinin önemini ortaya koydu.

"160 ÜLKEYE TIBBİ EKİPMAN SAĞLADIK"

Aşı ve tedaviye erişim ayrıcalık değil haktır. Türkiye olarak 160 ülkeye tıbbi ekipman sağladık.

Aşı milliyetçiliğinin halen sürdürülmesi kabul edilemez. Bu değerlendirmemizi G-20 liderleriyle de paylaştık.

İklim değişikliği ile ilgili küresel sorunlar ortak mücadele ile çözülebilir.

BM raporları dünyada açlık çeken kişi sayısının geçen yıla göre yükseldiğini ortaya koyuyor.

Her yıl 1 trilyon dolarlık gıda maddesinin çöpe gitmesinin hiçbir makul açıklaması olamaz.

"DÜNYADA ÖNCÜ BİR ROL OYNUYORUZ"

Türkiye olarak Paris İklim Anlaşmasını onayladık. Ülke olarak bu konuda oldukça iyi seviyede bulunuyoruz. Yeşil Kalkınma Devrimi hedefiyle tüm dünyada öncü bir rol alacağız. 2053'te net sıfır emisyon beyanımızı G20 liderleriyle paylaştık.

"5 MİLYON MÜLTECİYE EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ"

Halihazırda 3,6 milyonu Suriye'deki savaştan kaçanlar olmak üzere 5 milyona yakın insana ev sahipliği yapıyoruz.

BİDEN-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

Suriye'de bulunan bu terör örgütleri PKK/YPG bunların özellikle Amerika'dan aldıkları destekler konusunda kendilerine bu desteklerle ilgili bu üzüntümüzü bu desteklere yönelik NATO üyesi ülkeler olarak meydana getirdiği üzüntüleri ifade ettik. Dayanışmamızı zedeleyecek adımlar olduğunu söyledik. Güvenlik noktasındaki savunma bakanlarımızın ilişkilerini gündeme getirdik. İnanıyorum ki bugüne kadar olan süreç devam etmeyecektir.

AFGANİSTAN KONUSU

Afganistan konusu tabi ki gündeme geldi. Biz askerlerimiz Afganistan'dan çekmek zorunda kaldık. Şu anda Katar ile Türkiye arasındaki görüşmeler bundan sonraki süreçte yol haritamız ne olacak bunların değerlendirmesini yaptık. Ne gibi adımlar atacağız bunu zaman gösterecek. Taliban ile ilgili süreci gelişmeler belirleyecek.

Sayın Biden ile bugün ikili görüşme olmadı. Dar kapsamlı bir görüşme yaptık. ABD ile ortak mekanizma kurulacak. Bakanlarımız çok daha sıkı görüşecek.

F-35'ten kaynaklanan ödememiz vardı. Bu ödemeden hareketle biz bu süreci nasıl iyi bir konuma taşırız, bunun üzerinde durduk. Bunun üzerinde daha çok F-16'lar gündeme geldi. Bununla ilgili de şu anda savunma bakanlarımız süreci takip ediyorlar. Biden'ın olumlu yaklaşımını gördüm.

MACRON İLE GÖRÜŞME

Macron ile olan görüşmemiz ağırlıklı olarak Afganistan'dan başlayalım; Libya, Suriye ve bunun yanında özellikle üzerinde durduğumuz konu Libya'ya yönelik Sayın Macron'un bir zirve gayreti var. Bu zirveyle ilgili olarak bir daveti var. Özellikle üzerinde durduğumuz bu bölgede biz şöyle 6'lı bir yapılanmanın isabeti olacağı konusunu devamlı işliyoruz. Rusya, Azerbaycan Türkiye, İran, Ermenistan ve Gürcistan.

YENİ GÖÇ DALGASI BEKLENİYOR MU?

Tedbirlerimizi alıyoruz, bu noktada da yüklü göçe kapılarımızı açma niyetinde değiliz."



