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  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziantep'te önemli açıklamalar

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziantep'te önemli açıklamalar

31.03.2023 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nurdağı'nda Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziantep'te önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Gaziantep'te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nurdağı'nda Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Yitirdiğimiz 50 bin insanımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Depremin yıktığı şehirlerimizin tamamını ayağa kaldırmadan durup dinlenmeyeceğiz.

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Yaklaşık 1,5 ayın ardından yoğun çalışmaların tamamında önemli bir safhaya geldik. Enkazın neredeyse yarısını kaldırdık. Durmak yok, yola devam dedik. Geçici barınma alanları için eldeki tüm imkanlar kullanılıyor.

Amacımız; 319 bini 1 yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmektir. Yeni konutları zemin+3 ve 4 katı geçmeyecek şekilde, güvenli bir tasarımda yapıyoruz.

Gaziantep'te 29741 deprem konutu ve 12607 köy evi inşa edeceğiz. Bu konutlardan 7087'sinin temelini bugün buradan atıyoruz. Kilis'te inşa edeceğimi 649 konutun temelini de yine bugün atıyoruz. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Projelerimizi bilim insanlarımızın ve mühendislerimizin yanı sıra, iş insanlarının, kanaat önderlerinin ve vatandaşların görüşlerini alarak şekillendiriyoruz.

Türkiye genelinde riskli binaların dönüşümüyle ilgili de kapsamlı bir hazırlık yapıyoruz. Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modeliyle şehirlerimizi en kısa sürede depremlere, yangınlara, heyelanlara ve diğer tüm risklere karşı dayanıklı ve huzurlu hale getirmekte kararlıyız.

BAHÇELİ DE KONUŞMA YAPTI

Törende Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan ve MHP lideri Devlet Bahçeli de konuşma yaptı. Bahçeli "Artık Türkiye ayağa kalkıyor. Artık Türkiye asrın felaketinin acılarını unutturuyor. 14 Mayıs'ta Türkiye'de milli iradenin tecellisi için seçimler yapılacaktır. Hizmeti karalayarak bir yere vardırmak isteyenlere fırsat verilmemelidir. 76 yıldan bu yana çok partili bir rejimin içindeyiz, koalisyonlarla üretildi, 25 günlük koalisyonlar görüldü, çok sayıda koalisyonlar kuruldu, kısa süre içerisinde dağıldı. Koalisyonlarla ülke yönetilemez." dedi.

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