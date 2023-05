Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziantep'te önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te halka sesleniyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Gaziantep ne muhteşemsin. Çok güçlüsün Gaziantep. Bay bay Kemal'i emekli ediyor musunuz? Gaziantep bunu yapar, ben Gaziantep'e inanıyorum. Buradan başta Islahiye ve Nurdağı olmak üzere Gaziantep'in tüm ilçelerine mahallelerine selamlarımı gönderiyorum.

Depremden sonra devlet ve millet olarak seferber oldu. Bölgede dönüşümlü olarak görevlendirdiğimiz 650 bin personelle her yerden her talebe yetişmenin mücadelesini verdik. Tüm çalışmaları titizlikle yürüttük. Bakanlıklarımız ve kurum yöneticilerimiz enkazlar kalkana ve düzen sağlanana kadar bir an olsun bölgeden ayrılmadı. Depremzedelerimizi hiç terk etmedik. Her yerde her talebe yetişmenin mücadelesini verdik.

"HEDEFİMİZ ŞEHİRLERİMİZİ SÜRATLE AYAĞA KALDIRMAKTIR"

Sadece günü kurtarma değil uzun vadeli çalışma için orta hasarlı binaları da kalıcı konut projelerine dahil ettik. Bu kadar kısa sürede afet enkazlarını kaldırıp şehirlerini yeniden inşaa etmeye başlayan dünyada ikinci bir ülke yoktur. Ekim Kasım aylarından itibaren kalıcı konutların teslimine başlıyoruz. Hedefimiz 319 bini bir yıl içinde bitecek şekilde 650 bin yeni konut yaparak şehirlerimizi süratle ayağa kaldırmaktır.

Depremzede kardeşlerimizin büyük bir sabırla bize verdikleri destek en büyük moral kaynağımız olmuştur. 14 milyon insanın hayatını etkileyen afet yaşamamıza rağmen kayda değer olay yaşamadık. Bilhassa afetin ilk günlerinde hava şartları ve diğer nedenlerle yaşanan aksiliklere rağmen vatandaşlarımız devletine güvendi yanında oldu.

"ALANDA 100 BİN KİŞİ VAR"

Şu anda sordum alanda ne kadar insan var diye. Yolda gördüklerinizin dışında alanda 100 bin kişi var. Ya Gaziantep böyle işte. Şimdi ben inanıyorum ki haftaya pazar Gaziantep'ten çok farklı bir ses sandıklardan gelecek. Bunu yapmaya hazır mıyız? Şehir merkezimizde kolon kesimi kaynaklı sınırlı sayıdaki yıkım dışında hasar olmadığı için Gaziantep çevresindeki illere kol kanat gerdi.

Şehir hastanemizin inşaatı büyük ölçüde bitti. Önümüzdeki ayın sonuna doğru hasta kabulüne başlıyor. Türkiye Yüzyılı'nın lokomotif şehirleri arasında Gaziantep'i en önlerde göreceğiz.

28 Mayıs'ın ikinci tur seçimlerinde tek bir fire vermeden sandığa gitmenizi bekliyoruz. Bütün dost, ahbap ve yakınlarınızı sandığa götürmeniz lazım. Bizim asıl rakibimiz CHP Genel Başkanı değil rehavet, zafer sarhoşluğudur. İnşallah pazar günü yapılacak seçimde rehavete kapılmadan zaferi hep beraber kucaklayacağız. Bunun için 28 Mayıs'ta sandıklara bir kez daha sahip çıkmaya hazır mıyız? Geçen hafta yarım kalan işi önümüzdeki hafta bitirmeye hazır mıyız? Hatta bu sefer sandıklara öyle güçlü bir şekilde sahip çıkalım ki, CHP Genel Başkanı'na hezeyan sergileyecek fırsatı vermeyelim.

Kendisine 2 milyon 539 bin fark atmamıza rağmen üzerinde sakil duran laflarla insanları kandırmaya çalışıyor. Aklınca CHP Genel Başkanlığı koltuğunu korumaya çalışıyor. Seçim gecesi bizdeki sonuçların aynısı kendi önlerinde de olduğu halde sabaha kadar 'Öndeyiz' diyerek milleti kandırmaya çalıştı.

Bu zat 15 seçim kaybetti. İnşallah pazar günü de yeni bir kayıpla karşı karşıya olacak. Belki 28 Mayıs'tan sonra en büyük iyiliği karşılarına yeni bir fırsat çıkararak CHP'ye yapacağız. Seçim gecesi bizi en çok yaralayan çok ufak bir oy farkıyla ikinci tura kalmamız değil, CHP tarafının sandıktaki kaybının hırsınız depremzede vatandaşlarımızdan çıkarmaya çalışmasıdır.