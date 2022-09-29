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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan göçebe kültürü ile ilgili açıklama! 'Yitip gitmesine rıza gösteremeyiz'

29.09.2022 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Etnospor Konfederasyonunca İznik’te düzenlenen “4. Dünya Göçebe Oyunları”nın açılış töreninde konuştu. Göçebe kültürüyle ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan, "İnsanlığın binlerce yılına damga vuran bu kültürün yitip gitmesine rıza gösteremeyiz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan göçebe kültürü ile ilgili açıklama! 'Yitip gitmesine rıza gösteremeyiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Etnospor Konfederasyonunca İznik’te düzenlenen “4. Dünya Göçebe Oyunları”nın açılış törenine katıldı. 4 gün sürecek olan etkinliklerin yapılacağı alana Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte geldi.

Törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Türk devletleri teşkilatı liderler zirvesinde bu oyunları geleneksel bir spor organizasyonu olarak kabul ettik. Her iki yılda bir düzenlenen göçebe oyunlarında misafirlerimizle birlikteyiz.

Her ne kadar medya ve iletişim araçları, dünyayı küçük bir köy haline getirmiş olsa da bugün hala insani ilişkilerin en etkili taşıyıcısı göçlerdir. İnsanlığın binlerce yılına damga vuran göçebe kültürünün yitip gitmesine rıza gösteremeyiz. Göçebe kültürü insanlık tarihi kadar eski bir kültürdür. Göçebe kültürünün farklı yönleriyle yaşatılmasında büyük fayda görüyoruz.

'EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK EDİYORUM'

Göçebe oyunlarını dünya çapına yayan bu organizasyonu önemli görüyorum. Spordan sanata kadar pek çok deneyimi gençlerimize ve misafirlerimize yaşatacak göçebe oyunlarının düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Oyunlara katılan ülkelerle kurduğumuz münasebetlerin hepimize yeni bir kültürel diplomasi kapısı açacağını düşünüyorum. 40'tan fazla dalda yarışacak müsabakalarda yarışacak sporcumuzun heyecanını görebiliyorum.

Ülkemizden ve dünyadan pek çok tanınmış sanatçı konserleriyle, çocuklarımız korolarıyla etkinliğimizin renklenmesine katkı verecek. Çocuklarımıza yönelik çalışmaları özellikle önemli görüyorum. Burada yapılan her faaliyet bir anlamda tarihi canlandırma, hafıza tazeleme misyonuyla hazırlanıyor.

Bundan sonra her iki yılda bir düzenli olarak sürekli gelişerek, büyüyerek, renklenerek devam edecek göçebe oyunlarına her türlü katkı yapmayı sürdüreceğiz.

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