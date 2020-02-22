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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2020 19:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bergama Belediyesi'nin ziyaretinde halka seslendi. Erdoğan, İdlib için dörtlü zirve yapılacağını belirterek, "5 Mart'ta Putin, Macron ve Merkel ile bir araya geleceğiz." dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

18 senedir bütün Türkiye'ye azimle hizmet götürüyoruz. Yılgınlığa kapılmadık. İnsanların inancına, kılık kıyafetine göre ayrım yapmadık.

Bundan 40 yıl önce nasıl bir Türkiye vardı, şimdi nasıl bir Türkiye var görüyorsunuz.

İnsansız hava aracı için Amerika'ya bize insansız hava aracı verin dediğimizde 'Kongre'den geçiremedik' dediler. Savunma sanayiinde yılda 3-4 milyar dolar ihracat yapıyoruz, şimdi biz tankımızı zırhlı araçlarımızı üretiyoruz.

"KİMSEDEN İCAZAT ALMIYORUZ"

Ekonomiyle ilgili kararlarımızı alırken de terörle mücadele ederken de kimseden icazet almıyoruz.

Bir dönem PKK'lı canilerin cirit attığı bölgelerde şimdi huzur ve barış var. İnşallah aynı sükunet ortamını İdlib'de de tesis edeceğiz.

İdlib meselesi en az Afrin kadar, Barış Pınarı bölgesi kadar önemlidir. Bu konudaki kararlılığımızı dün Sayın Putin'e de açıkça ifade ettim.

"5 MART'TA PUTİN, MACRON VE MERKEL İLE BİR ARAYA GELECEĞİZ"

Putin ile dün konuştum. Merkel ve Macron'a da ifade ettim. 5 Mart'ta Putin, Macron ve Merkel ile bir araya geleceğiz, tekrar bu konuları konuşacağız.

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erdoğan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İdlib

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