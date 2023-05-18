Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ikinci tur mesajı! "29 Mayıs fethini hep birlikte kutlayalım"

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Ulaşım Sektörü Buluşması'nda konuştu. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için "İnşallah 28 Mayıs'ta öyle bir zafer elde edelim ki 29 Mayıs fethini hep birlikte kutlayalım." ifadelerini kullandı.

Gündeminde Cumhurbaşkanı Seçimi olan Erdoğan, "Onlar sandıktan çıkan en açık mesajları bile alamayacak, hatta tam tersine çevirmeye çalışacak kadar ülkelerinden ve gerçeklikten kopmuş durumdalar. İkinci turda rekor bir oy ve oranla milletimizin bize cumhurbaşkanlığı görevini tevdi edeceğine inanıyoruz." dedi.

"KİMSEYLE PAZARLIĞIMIZ YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimseyle pazarlığımız yok, bunlar gibi talimatı Kandil'den almıyoruz." ifadelerini kullanarak, "Biz karanlık odalarda terör örgütünün uzantılarıyla pazarlığa girmiyoruz." dedi.

GABAR PETROLÜ

Gabar petrolünün çıkarıldığı andan itibaren halkın istifade etmesi için kullanılacağını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu Kılıçdaroğlu'nun kol kola olduğu teröristler sebebiyle petrol yıllarca çıkarılamamıştır. Akaryakıtta da aynısını yapacağız. Vergileri düşürerek, insanımızı rahatlatacağız. Her konuda benzer adımlar atıyoruz."

DİKKAT ÇEKEN VERGİ AÇIKLAMASI

"Vergileri düşürerek esnafımıza ve çiftçimize özel sübvansiyonlar yaparak, insanımızı rahatlatacağız." diyen Erdoğan, "Bugün de Halkbank vasıtasıyla 1,5 milyon liraya kadar hazine destekli taşıt kredisiyle yanınızda yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.

"28 MAYIS'TA ÖYLE BİR ZAFER ELDE EDELİM Kİ 29 MAYIS FETHİNİ HEP BİRLİKTE KUTLAYALIM"

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu kalmasına da değinen Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle bitirdi:

"Karşımızdaki adaya kimlerin destek verdiğini, kimlerin yol verdiğini sizler çok iyi biliyorsunuz. Buna rağmen 2 milyon 520 bin farkla geride kalınca nasıl zıvanadan çıktıklarını, sağa sola nasıl tehditler savurduklarını hep birlikte gördük. İnşallah 28 Mayıs'ta öyle bir zafer elde edelim ki 29 Mayıs fethini hep birlikte kutlayalım."