Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Turp' yanıtı: Panikle yargı mensuplarını çocukları üzerinden tehdit ediyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın burada yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları şu şekilde:



"Bolu'daki hadisede de milletimiz birbirine kenetlendi, acıyı yüreğinde hissetti. Milletin değerlerinden nasibini almayan kendini bilmezler dışında 85 milyon tasada bir ve beraber olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Ailelerimizin yaşadıkları derin ızdıraba saygımızın icabı olarak meseleyi günlük siyasi tartışmalara konu etmemeye özen gösterdik. Ana muhalefetin çirkinliklerine kulaklarımızı tıkadık. Ailelerimizin acısına acı kattığını gördüğümüz bu münakaşalardan özellikle uzak durduk. Biz sükut ettikçe ana muhalefet, kiralık kalemleri ve tetikçi ekran yüzleri seviyeyi her gün biraz daha aşağıya çekti. Ailelerimizin matemini umursamadan bir haftadır vicdansızlığın her çeşidini sergilediler.

Buradan öncelikle birkaç hususu hatırlatmak durumundayım. Gece saat 03:27'de başlayan yangının haberi bize ulaşır ulaşmaz devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. AFAD, jandarma, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekiplerimiz süratle ilk müdahaleleri yaptılar. Bolu ve çevre illerden itfaiye araçları da bölgeye sevk edildi. Çalışmalara yaklaşık 550 personel iştirak etti. Bakanlarımızı da Kartalkaya'ya gönderdik. 51 kardeşimizin sağlık kuruluşlarımıza intikali süratle gerçekleşti.

GÖZALTI SAYISI 28'E YÜKSELDİ! ERDOĞAN 6 İHMALİ SIRALADI

Facianın tüm yönleriyle araştırılması, ihmali, hatası veya kusuru olanların yargıya hesap vermesi noktasında gerekli soruşturmaların süratle başlatılmasını sağladık. 8 başmüfettişimiz tahkikatlarını sürdürüyorlar. 8 kişilik ekip de çalışmalarına devam etmektedir. İlk etapta 9 kişi gözaltına alınmıştı. İfadeler verildikçe soruşturmalar daha da derinleştirildi. Buna göre gözaltı sayısı 28'e yükseldi. Bunlardan aralarında otelin sahibinin, işletme müdürünün, otel çalışanlarının, bazı belediye yetkililerinin de olduğu 19 kişi tutuklandı. Otelin yangın algılama sisteminin çalışır olmadığı, olaya müdahale edebilecek acil durum ekiplerinin bulunmadığı, yangın söndürme sistemlerinin yetersiz kaldığı, acil çıkış kapılarının ihtiyaca cevap verir olmadığı, yangına karşı risklerin değerlendirilmediği, gerekli tedbirlerin alınmadığı tespit edilmiştir.

"BİZİM UHDEMİZDE OLAN BİR ŞEY VARSA BİZ SORACAĞIZ"

Belediye başkanı koltuğunda otuıran şahsın 'İtfaiye müdürü korkmuştur.' diyerek meşrulaştırmaya çalıştığı skandalın üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. Kimin sorumluuğu ihmali varsa tekmili birden hesap sorulması için gereken neyse yapmaktan asla çekinmeyeceğiz. Kimin sorumluuğu ihmali varsa tekmili birden hesap sorulması için gereken neyse yapmaktan asla çekinmeyeceğiz. Bizim uhdemizde olan bir şey varsa biz soracağız. Cazgırlıkla kimse sorumluluktan kaçamaz. Kimse vatandaşlarımızın hayatı üzerinde kumar oynayamaz. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız.

"RAHATSIZ OLDULAR, PANİKLE YARGI MENSUPLARIMIZI ÇOCUKLARI ÜZERİNDNE TEHDİT EDİYORLAR"

Muhalefetin varsa yoksa işi kendi gelecekleri, kendi çıkarları. Cepleri, mideleri, siyasi kariyerleri dışında hiçbir şeyi gözleri görmüyor. Sayın Özel kırmızı kartla oyalanırken, ilk sarı kartı eski genel başkanı gösterdi bile. Turpların büyükleri heybede. Bunu dediğimiz için rahatsız oldular. Çünkü durumlarını iyi biliyorlar. Panikle yargı mensuplarımızı çocukları üzerinden tehdit ediyorlar.

"NEYE HİZMET ETTİĞİNİ HERKES ÇOK İYİ BİLİYOR"

Ama ne yapsalar boş. Para kulelerinin, şişirilmiş konser faturalarının neye hizmet ettiğini herkes çok iyi biliyor. Cumhur İttifakı olarak daha fazla çalışarak muhalefetin eksikliğini bizim kapatmamız gerekiyor."