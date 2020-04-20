Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na yol eleştirisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılış törenine katıldı. Törende Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a brifing verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları: Milletime sesleniyorum. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hizmete giren ilk etabının ülkemize, milletimize, İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyorum. Temelini attığımız günden bu yana 'Başaramayacaklar' diyenler çıktı ama hamdolsun Türk müteahhitler ve yabancı ortak ile başardık. İlk etabını bugün açıyoruz. İkinci etabını da Mayıs ayının 20'sinde açacağız. Gelişmiş ülkelerin sağlık sistemlerinin çöktüğü bir dönemde elimizdekinin kıymetini iyi bilmeliyiz. Türkiye yoğun bakım yatağı sayısındaki üstünlüğü ile bu sürece oldukça avantajlı girmiştir. Kendi kendimize yeterli olmanın, yardım eli uzatacak seviyede bulunmamızın önemini bizzat yaşayarak görüyoruz. '10 YIL SONRASINA DA CEVAP VERECEK BİR YATIRIMI YAPIYORUZ'



Şu anda yoğun bir şekilde bu hastanemizin (Atatürk Havalimanı) inşası devam ediyor. Aynı şekilde Sancaktepe'de bir başka hastanemizi daha yapıyoruz. Yeşilköy'de aynı zamanda hava ulaşımı, Sancaktepe'de hava ulaşımı olacak şekilde tedbirimizi aldık. Bununla uluslararası camiaya da hizmet verme imkanı yakalayacağız. 10 yıl sonrasına da cevap verecek bir yatırımı yapıyoruz. Bir de Derince'de 250 yataklı bir hastaneyi orada da ayn şekilde Sancaktepe gibi inşa ediyoruz. Bir diğeri de Sultan Abdulhamid'in Hadımköy'de inşa ettiği bir tarihi hastaneyi 150 odalı, bunun da şu anda restorasyonu yapılıyor.

'8 ŞEHİR HASTANESİNİ YIL SONUNA KADAR HİZMETE ALACAĞIZ'



Ülkemüzde GSS dışında neredeyse kimse yoktur. Herkesi bu şemsiyenin altında topladık. Şehir hastaneleri 'benim rüyamdır' dedik ve elhamdülillah o günden itibaren şehir hastanelerimizi inşa ederek, her geçen gün tüm büyükşehirlerimizde şehir hastanelerimiz inşa edeceğiz. Bu proje kapsamında 10 şehir hastanesini hizmete aldık. Ankara Bilkent de şu an bitmek üzere. Yapımı devam eden 8 şehir hastanelerinin bu yıl sonuna kadar hizmete almayı planlıyoruz. Cumhur İttifakı ile sayın Bahçeli ile el ele verdiğimiz dayanışma ile yeni eserler çıkarmaya devam edeceğiz. Yeni ufuklara yeni heyecanları kucaklayarak yol alacağız. 'DÜNYAYA BİR ÖRNEK SUNACAĞIZ'



Az önce takdimi yapılan 115 ventilatör dışarıdan ithal edilerek geldi ama şu anda yerli ve milli olmak üzere 100 adet ventilatörü ülkemizde bu kadro üretmiş vaziyette. Mayıs sonuna kadar kadar verdikleri söz şu, ayda 5 bin. Üretmezlerse bilmeleri gerekir ki hesabını sorarız. Dünyaya bir örnek sunacağız. Bu noktada dünya ventilatör noktasında çok sıkıntılar yaşadı hala da yaşıyor. Şu anda Başakşehir Şehir Hastanemizin 115 ventilatörü geldi, 100 de bugün teslim edildi. Yani Başakşehir Şehir Hastanemizin böyle bir sıkıntısı yok ve olmayacak.

İMAMOĞLU'NA ELEŞTİRİ



Buranın yolunu yarım yamalak bırakan İstanbul'un bir belediyesi var. Hemen Ulaştırma Bakanlığımızı devreye soktuk. Şu anda bir taraftan yol yapılıyor bir taraftan da metrosunu yapıyoruz ve Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yanına metro da gelecek. Hem metro hem de karayolu olarak ulaşımı sağlamış olacağız. 'HASTANE BÜTÜNÜYLE 15 MAYIS'TA FAALİYETE GEÇECEKTİR'



Bakan Koca'nın açıklamasından satır başları: 3 ana bloktan oluşan Başakşehir Şehir Hastanemiz 8 branş hastanesini içinde barındırmaktadır. Hastanemiz bütünüyle 15 Mayıs'ta hizmet verecektir. Bugün itibarıyla bin 35 nitelikli yatağı daha sağlık sistemimize katıyoruz. Hastane en gelişmiş görüntüleme araçları ile donatılmıştır. Tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacaktır. Başakşehir'in ardından Sancaktepe Şehir Hastanesi'ni de devreye aldığımızda, İstanbul'un iki yakasında iki büyük sağlık üssümüz olacak. İstanbulumuz, iki yakadaki şehir hastanelerimizle birlikte sağlık altyapısı bakımından da dünyanın en başta gelen şehri olacaktır

Kadın doğum ve çocuk hastanelerinin yataklı servislerini hizmete alıyoruz, şimdilik bu bölümleri pandemi hastanesi olarak kullanacağız. Sterilizasyon bizim için son derece önemli 3 ayrı blokta yaklaşık 5 bin metrekare alanda kuruldu. Tüm süreç modern cihazlarla donatıldı. Acil laboratuarımız hastanenin tam olarak devreye girmesi ile hizmete girecek. Bu dönemde bizim için önemli olan kan ürünleri 7/24 hazırlanabilmektedir. İyileşmiş olan hastadan plazmasını alıp tedavi amaçlı kullanmak amacıyla alt yapıya sahiptir. Şu an pandemi amaçlı kullanabileceğimiz için gerekli altyapıyı tamamladık. 'TÜRKİYE AYAKLARININ ÜSTÜNDE DİMDİK DURUYOR'



Bakan Varank'ın açıklamaları: Sağlık alanındaki dev yatırımların Türkiye'yi nasıl güçlü kıldığını bugün çok daha iyi anlıyoruz. Türkiye ayaklarının üstünde dimdik duruyor. Bu süreçte büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarımıza bir kez daha huzurunuzda teşekkür ediyorum. Yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazlarının da ilk teslimatını bugün gerçekleştiriyoruz. Ben şu an burada bulunan mühendizlerimiz nezdinde bu işte emeği geçen herkese, özellikle Baykar, Arçelik, Aselsan ve Biyosis firmalarına şükranlarımı sunuyorum. Cihazlarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

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