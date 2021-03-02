Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısına katılıyor...

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

İnsan Hakları Eylem Planı’nın hazırlığında asıl belirleyici, milletimizin ihtiyaç ve talepleri olmuştur.

İnsan Hakları Eylem Planı’nın hazırlığında asıl belirleyici, milletimizin ihtiyaç ve talepleri olmuştur.

Her reform, daha özgürlükçü, daha katılımcı, daha çoğulcu demokrasiye ulaşma konusunda milletimizle aramızdaki duygu ve düşünce birliğinin eseriydi, İnsan Hakları Eylem Planı da böyledir.

İnsan Hakları Eylem Planı, 2 yıllık bir zaman diliminde uygulanmak üzere hazırlanmıştır.

Oldukça uzun süren ve çok emek verilen bir çalışma oldu. Yaklaşık 2 sene önce yargı reformu strateji belgesini paylaşırken bu belgenin bir sonraki reform hazırlıklarının başlangıcı olduğunu söylemiştik. Bugün açıklayacağımız eylem planı değişim ve reform irademizin devam ettiği ve devam edeceğinin göstergesidir. Her maddenin hayata geçmesi için gereken adımları atacağız. Önümüzdeki hafta da ekonomik reformlarımızı milletimizle paylaşacağız. İnsan Hakları Eylem Planı’nın hazırlığında asıl belirleyici, milletimizin ihtiyaç ve talepleri olmuştur.

Milletimizin beklentileri doğrultusunda oluşturulan Eylem Planı'ndaki her bir faaliyetin arkasında geniş tabanlı bir istişare süreci vardır. Eylem planı 2 yıllık bir zaman diliminde uygulanmak üzere hazırlandı. İlgili kuruluşlar ile faaliyetler için öngörülen zaman dilimine yönelik takvim de kamuoyua sunulacak. Eylem planımız 9 amaç, 50 hedeften oluşuyor.