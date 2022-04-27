Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ırkçı partilere' gönderme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Konferans Salonu'ndaki İstanbul Mushafı'nı Takdim ve Tanıtım Programı'nda konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Avrupa ülkelerindeki seçimlerde ırkçı partilerin iktidara ortak olma, tek başına iktidara gelme seviyesinde desteklere ulaşmaları üzüntü ve kaygı verici." ifadelerini kullandı.
Erdoğan ayrıca, "Batı medeniyeti, dünyayı sanatıyla kültürüyle sinemasıyla resmiyle sporuyla modern tabirle yumuşak güç unsurları denen içerik üretimiyle istila etmiştir." dedi.
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