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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ırkçı partilere' gönderme

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ırkçı partilere' gönderme

27.04.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Mushafı tanıtım töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ırkçı partilere' gönderme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Konferans Salonu'ndaki İstanbul Mushafı'nı Takdim ve Tanıtım Programı'nda konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Avrupa ülkelerindeki seçimlerde ırkçı partilerin iktidara ortak olma, tek başına iktidara gelme seviyesinde desteklere ulaşmaları üzüntü ve kaygı verici." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, "Batı medeniyeti, dünyayı sanatıyla kültürüyle sinemasıyla resmiyle sporuyla modern tabirle yumuşak güç unsurları denen içerik üretimiyle istila etmiştir." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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İstanbul Recep Tayyip Erdoğan

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