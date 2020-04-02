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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya ve İtalya Başbakanlarına mektup

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya ve İtalya Başbakanlarına mektup

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2020 14:00 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye tarafından tıbbi yardım malzemesi ulaştırılan İspanya ve İtalya’nın Başbakanlarına mektup gönderdi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya ve İtalya Başbakanlarına mektup

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, tıbbi yardım malzemesi ulaştırılan İspanya Başbakanı'na mektupta "Türkçemizde 'Dost kara günde belli olur' diye bir atasözümüz vardır. Bu anlayışla, NATO’nun Avrupa-Atlantik Afet Mukabele Eşgüdüm Merkezi (EADRCC) aracılığıyla da iletmiş bulunduğunuz yardım çağrınıza cevaben, bugün Hava Kuvvetlerimize ait bir uçakla ülkenize tıbbi yardım malzemesinin intikalini sağlıyoruz." ifadesi yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde üretilen maske, tulum ve dezenfaktanlar, dün askeri kargo uçağıyla İspanya ve İtalya'ya gönderilmişti.

Kargo paketlerinin üzerine İtalyanca ve İspanyolca yazılan, Hz. Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözleri ile 'Türkiye'den İspanyol-İtalyan halkına sevgilerle' notuna yer verilmişti.

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