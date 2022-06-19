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  4. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile kritik telefon görüşmesi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile kritik telefon görüşmesi

19.06.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile kritik telefon görüşmesi

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog arasındaki telefon görüşmesinde Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, görüşmede, terörle mücadele ve güvenlik dahil, iki ülke ilişkileri ve bölgeye dair meselelerde diyalog halinde olma, barış ve istikrar için iş birliğine devam etme konusunda mutabık kaldılar.

HERZOG'DAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye’nin terörle mücadele çabalarından dolayı teşekkür etti.

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İsrail Recep Tayyip Erdoğan

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