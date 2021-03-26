HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

26.03.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada İstanbul Sözleşmesi'nin feshi ile ilgili, "Meclis'in alacağı karar değildir, Cumhurbaşkanlığı'nın attığı adım tamamen yasaldır." dedi.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

AŞILAMA ÇALIŞMALARI

Temenni ederiz ki mayıs haziran gibi bu iş tamamlansın, bitsin. Yaz mevsimine de huzurlu bir şekilde girmiş olalım. Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz ve Çin'den aldığımız aşıların dışında, Çin Dışişleri Bakanı ile de bunları etraflıca görüştük. İlk anlaşmada 100 milyon faz aşıydı anlaşma bunun ilk etabı 50 milyon fazdı. Şu an bu 50 milyon henüz bize ulaşmadı. Şubat sonunda bize ulaşacaktı. Dün kendilerine bunu tekrar hatırlattım. Dedim ki, sizden süratle bekletiyoruz. Rusya ile olan görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya'dan da yine aynı şekilde aşı gelme itibarıyla bu bizi rahatlatacak. Aşıyı insanımız için en tesirli kaynak olarak görüyoruz. Yerli aşı çalışmalarımız devam ederken ilaç çalışmaları da devam ediyor.

GÜNEY KIBRIS'TA CAMİYE SALDIRI

Güney Kıbrıs bu tür şeyler orada yeni alıştığımız şeyler değil. Maalesef Rumlar bu tür şeyleri her zaman yapıyorlar.

İRTİCA TARTIŞMALARI

Muhalefetin bu tür eleştirilerine biz alışığız. İrticai faaliyet farklı bir olay ama terörle iltisaklı olan faaliyetler ayrı bir olay. Bu bir yasal düzenleme değil, yönetmelik. Bakanlıklarımız bunları zaman zaman, ülkemizin, ordumuzun huzuru için yaparlar. Bu da bu vesile ile atılmış bir adım.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN FESHİ KONUSU

Meclis'in alacağı bir karar falan değil. Muhalefet bu işleri bilmiyor. Bilse zaten böyle bir ifadeyi de yapmazlar. Burada Cumhurbaşkanlığının adımı tamamen yasaldır. Bunlar birçok şeyleri karıştırıyorlar. Uluslararası anlaşmaların altında mıdır, üstünde midir, bunlar havayı bulandırmaktan başka bir şey değil. Biz bu kararımızı aldık, 3 ay sonra da bununla ilgili kararını onlar açıklayacaktır. Biz de buradan çıkmış olacağız. Bu bizimle alakalı değil.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürünEvde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün
Bir anda kontrolden çıkınca...Bir anda kontrolden çıkınca...
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Diğer Haberler

Prof. Dr. Yıldız: Toplumun yüzde 50'sinin kitle bağışıklığı kazandığını söyleyebiliriz

Türkiye'nin kitle bağışıklığıyla ilgili önemli açıklama

'Delikanlı' Fırat K.’nın yeni kavga görüntüleri ortaya çıktı

'Delikanlı' Fırat K.’nın yeni kavga görüntüleri ortaya çıktı

Bir anda kontrolden çıktı! İşte kamyonetin devrilme anı

Bir anda kontrolden çıkınca...

İzmir’deki korkutan çatlaklara ilişkin büyükşehirden açıklama

İzmir’deki korkutan çatlaklara ilişkin büyükşehirden açıklama

Eskişehir'de doktora 'mobbing' iddiası! Hastaneden açıklama

Doktora 'mobbing' iddiası! Hastaneden açıklama

Sahile gelen gözlerine inanamıyor! Kıyı boyunca devam ediyor

Sahile gelen gözlerine inanamıyor! Kıyı boyunca devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.