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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir depremine ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 20:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depremiyle ilgili açıklamalarda buluyor.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir depremine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depremiyle ilgili açıklamalarda buluyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Son olarak buraya gelirken vefat sayımız 12 idi. Yaralı sayımız 438 idi. Bunlar içerisinde 5 vatandaşımız ameliyatta. 8 vatandaşımız yoğun bakımdaydı.

(İzmir'deki deprem) Kurtarma çalışmalarının bir an önce sonuçlanması için tüm imkanları seferber ettik.

Ocak ayında meydana gelen Elazığ ve Malatya depreminin acıları hala yüreğimizde tazeyken İzmir'den gelen bu haber bizi derinden üzmüştür.

Hedefimiz yaraları bir an önce sarmaktır.

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