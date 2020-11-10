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  4. Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'a tebrik mesajı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'a tebrik mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 18:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'a tebrik mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik mesajında, "Ülkelerimiz arasındaki güçlü iş birliği ve müttefiklik bağının, dünya barışına hayati katkılar sunmaya devam edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'a tebrik mesajı gönderdi. Erdoğan, "Sayın Seçilmiş Başkan" diyerek başladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Seçim sonuçlarının, dost ve müttefik Amerika Birleşik Devletleri halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başkan Yardımcılığınız sırasında da birçok vesileyle görüştüğümüz gibi, Türkiye-ABD ilişkileri köklü temellere dayanan stratejik bir nitelik taşımaktadır. Günümüzde küresel ve bölgesel düzeyde karşılaştığımız sınamalar, ortak çıkarlar ve değerlere dayalı bu ilişkilerimizi daha da geliştirmemizi ve güçlendirmemizi gerekli kılmaktadır.

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"SEÇİM BAŞARINIZI TEBRİK EDİYORUM"

"Önümüzdeki dönemde ABD Yönetimiyle bu doğrultuda yakın çalışma hususundaki kararlılığımızı tekrarlıyor, ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliği ve müttefiklik bağının bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de dünya barışına hayati katkılar sunmaya devam edeceğine inanıyorum. Seçim başarınızı tebrik ediyor, Amerika Birleşik Devletleri halkının barış ve refahı için en içten dileklerimi iletiyorum."

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