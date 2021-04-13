Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı'nın ardından flaş açıklamalar

D-8 teşkilatı savaş yerine paylaşımın hakim kılınması gibi değerler esas alınarak kuruldu. Rusya Devlet Başkanı Putin'le turizm, Ukrayna krizi ve Karabağ meselelerini ele aldık.

Avrupa'da çok ciddi ekonomik siyasi sonuçlara neden olacak bir göç dalgasının önüne geçtik.

AB liderleri ile gümrük birliği, vize serbestisi dahil gündemdeki gelişmeleri konuştuk. Türkiye, Avrupa Birliği ile ilişkilerinde en baştan beri şeffaf ve samimi olmuştur.

Son Kabine toplantısından bu yana ülkemiz için çok önemli bir dizi uluslararası program hazırladık.

LİBYA

Libya bizim için herhangi bir ülke değildir, 500 yıllık kadim bir ilişkimiz var. Barış ve huzur içinde olmasını önemsiyoruz. Desteğimiz Libya'nın yeniden istikrar ve huzur yoluna girmesini sağladık. Uluslararası toplum darbecileri bir tarafa bırakmalıdır.

HUKUK VE EKONOMİ REFORMU

Hukuk ve ekonomi reformlarıyla ilgili takvimleri yakından takip ediyor adım adım hayata geçiriyoruz. Ülkemizi yeni ve sivil bir anayasaya kavuşturma gayretlerini sabır ve titizlikle devam ediyoruz. Ekonomide üretim tarafında işler gayet iyi gidiyor. Tüm üretim merkezlerinde gözler görülür bir hareketlilik var.

Turizm sektörü şartların normale dönmesini bekliyor.

Türkiye'nin reel ekonomik durumunu yansıtmayan finansal dalgalanmalara karşı tedbirleri uyguluyoruz. Çiftçilere bu yıl için 24 milyar liralık destek bütçesi ayırdık. Patates ve soğan üreticilerinin elinde kalan ürünleri satın aldık.

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