Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de 15.20'de başlayan Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Kabine toplantısında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, ateşkes çabaları, Gazze'deki yaralıların ve Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik faaliyetlerin de ele alınması bekleniyor. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, ekonomi ve terörle mücadelede masaya yatırılacak konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik toplantının ardından kameralar karşısına geçti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Euro 2024 hazırlık maçında Almanya karşısında tarihi bir galibiyet kazanan A Milli Takımı canı gönülden tebrik ediyorum. Hepimizi hem büyük bir sevinç hem de oynadıkları futbolun güzelliğiyle tarifsiz bir gurur yaşattılar.

Astana'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'nde Türk dünyası olarak iş birliğimizi dayanışmamızı bir kez daha pekiştirdik. Hem üye sayısı, hem işbirliği alanı açısından kat ettiği mesafeden memnuniyet duyuyoruz. Geçen sene teşkilata KKTC'nin gözlemci üye olması tarihi bir adımdı. Türk dünyasının Kıbrıs'a olan desteğini ortaya koymuştuk. KKTC'deki kardeşlerimizin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum.

Kimi Batılı güçler bölgemizde yeni bir dönemin başladığını hala idrak edemiyor. Gerçekleşmesi mümkün olmayan ham hayalleri körükleyerek Ermenileri istismar ettiler, kullandılar, güvensizliğe mahkum ettiler. Bu gerçeğin de Ermenistan'ın görüp kabullenmesi gerekiyor. Batılı ülkeler tarafından gönderilen hiçbir silah ve mühimmat kalıcı barış ortamının sağlayacağı huzurun yerini tutamaz. Ermenilerin barış fırsatını farklı hülyalara kapılarak boşa harcamamak en büyük temennimizdir.

Ermeni halkı ve yöneticilerinin güvenliği binlerce kilometre ötede değil komşularıyla işbirliğinde aramaları daha doğru olacaktır. Ermenistan'a Azerbaycanlı kardeşlerimizin uzattığı barı elini tutması çağrısında bulunuyorum.

Buradan bir kez daha Ermenistan'a Azerbaycanlı kardeşlerimizin uzattığı barış elini tutması çağrısında bulunuyorum.

Kazakistan dönüşü açılışını yaptığımız Ford Otosan fabrikası 3 bin 500 kişiyi istihdam sağlayan önemli bir yatırımdır.

Dünyanın 13. en büyük otomotiv üreticisi durumundayız. Ancak maalesef ülkemiz uzun yıllar kendi milli ve yerli markasına sahip değildi. TOGG ile küresel rekabetteki yerimizi aldık.

"TOGG 12 BİN TESLİMAT YAPTI"

'Türk araba yapamaz', Fabrikada üretim bandı yok', 'Bu araç satılmaz' diyenleri, bundan 60 yıl önce Devrim otomobilini garaja mahkum eden zihniyetin günümüzdeki uzantılarını hüsrana uğrattık. TOGG şimdiye kadar 12 bine yakın teslimat yaptı. Üretim bandından inen ve teslim edilen araç sayısı günden güne artıyor. Bu yarışa nasıl isabetli bir zamanda dahil olduğumuz daha iyi anlaşılacaktır.

Her yıl milli ağaçlandırma günü olarak kutladığımız 11 Kasım'ı yine ülkemiz genelinde bir ağaçlandırma seferberliğine dönüştürdük. 5 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Bu tablo küresel ısınma ve iklim değişikliğinin tüm insanlığın bekasını tehdit ettiği bir dönemde oldukça önemlidir. Her ilimizde 100. Yıl Cumhuriyet Ormanları'nın kuruluşunu gerçekleştirdik.

Türkiye Cumhuriyeti devleti tarihten tevarüs ettiği kerim devlet vasfına tam manasıyla ilk kez bizim dönemimizde kavuşmuştur. Kurucu kadronun hayallerini süsleyen, kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyet özlemi, 21 yılda bir idealden çıkıp hakikate dönüşmüştür. Ülkemize dünyanın en geniş kapsamlı sosyal güvenlik ve sağlık sistemini kazandırdık. Devletimizin şefkat şemsiyesi dışında hiçbir vatandaşımızın kalmaması için özel çaba harcadık.

Diğer alanlar gibi sosyal devlet uygulamalarında mevcutla yetinmiyor kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Darülaceze Sosyal Yaşam bunun en son örneğiydi.







