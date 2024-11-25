Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadına yönelik' şiddet çıkışı: İnsanlığa ihanet, kabul edilemez vandallık!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında İstanbul Sözleşmesi üzerinden CHP'ye yüklenen Erdoğan ayrıca "İçki ve uyuşturucu bağımlılığı, kumar ve bahis gibi marazların önüne geçmediğimiz sürece kadına şiddetin önünü de tam anlamıyla kesemeyiz" ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan mesajlar:

6284 sayılı kanun kadına karşı şiddetle mücadelenin çerçevesini başka hiçbir sözleşmeye ihtiyaç hissettirmeyecek şekilde kesin olarak çizmiştir. Muhalefetin İstanbul Sözleşmesi üzerinden yürütmek istediği sanal tartışmaların hiçbir dayanağı yoktur. 'Sözleşme yaşatır' sloganı marjinal kesimlerin ideolojik kavga aparatı olmaktan başka anlam taşımıyor.

Türkiye sözleşmeden çekilmesine rağmen konuyu kapsamlı ele alan ikincil mevzuatlarıyla bu mücadeledeki eksiklerini tamamlamış yegane ülkedir. Muhalefetin iddialarının aksine sözleşmeden çekilme ile kadına yönelik şiddetle mücadele irademiz arasında hiçbir illiyet bağı yoktur. Bu adım her türlü şiddetle mücadeledeki kararlılığımızı asla eksiltmemiştir.

CHP’li yöneticilerin son günlerde “safsata” dediği, güya yalan olduğunu iddia ettiği zulümlere bu ülkede biz son verdik.

Yıllardır ciğerparelerine yeniden sarılmak için mücadele veren Diyarbakır annelerinin feryatlarına kulak tıkayanların samimiyeti elbette sorgulanır. CHP lideri Özel, iradesini bölücü örgütün komiserlerine teslim edenlerle dayanışma sergilemek için koşa koşa giderken Diyarbakır annelerinden bir selamı niçin esirgiyor? Bölücü terör örgütündeki tecavüzden infaza, her türlü insan hakkı ihlalini görmezden gelenlerin meselesi asla kadınların hak ve hukuku, özgürlüğü olamaz.

Görüyoruz ki eski genel başkandan sonra CHP'nin helalleşme tiyatrosu da tümden rafa kalktı.

Kandil'deki kadın düşmanı terör baronlarına ses çıkaramayanların testten geçmesi mümkün değil.