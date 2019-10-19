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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri'de önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.10.2019 16:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'deki Toplu Açılış Töreninde konuştu. Erdoğan, "Soruyorum: Hangi alçak bize zincir vuracakmış? Bu terörist seviciler mi ödlekler mi kibirliler mi bize zincir vuracakmış" dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Bu millet bir asır önce yedi düvel üzerine geldiğinde teslim olmayı asla düşünmedi.

Daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla Suriye meselesindeki duruşumuzu ortaya koymuştuk.

Baktık ki bize verilen sözler tutulmuyor yeniden kolları sıvadık.

"HANGİ ÇILGIN BİZE ZİNCİR VURACAKMIŞ?"

Bugün bir kez daha soruyorum: Hangi çılgın bize zincir vuracakmış.

Terör örgütleri mi bize zincir vuracakmış. Terör örgütleriyle koyun koyuna yatanlar mı bize zincir vuracakmış.

Ellerinde yüz binlerin kanı olanlar mı bize zincir vuracakmış.

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Suriye’de öldürülen 1 milyon sivili görmeyip de ülkemizin operasyonun tepki koyanla mı bize zincir vuracakmış.

"HANGİ ALÇAK BİZE ZİNCİR VURACAKMIŞ?"

Soruyorum: Hangi alçak bize zincir vuracakmış?

Bu terörist seviciler mi ödlekler mi kibirliler mi bize zincir vuracakmış.

Bunlar bu milleti tanımıyorlar. Ama tanıyacaklar.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri erdoğan

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