SON DAKİKA| Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV indirimi ve elektrik faturalarıyla ilgili açıklama

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan gündemdeki konulara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunarak 6 partinin görüşmesi, elektrik faturaları, yüksek gıda fiyatları hakkında değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarıyla ilgili olarak "Bakanlığımız hazırlıklarını yapıyor. Kabine toplantısında görüşeceğiz ve ondan sonra da açıklamamızı bütün detaylarıyla yapacağız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

(Zincir marketlere) Biz KDV’yi 7 puan indirdiysek, sizden de en az yüzde 7 fiyat indirimi bekliyoruz' dedik. Onlardan da bu istikamette açıklama aldık.

Bazı ürünlerde KDV indirimi sonrası fiyatlar belli oranlarda geri gelmiş görünüyor. Öyle veya böyle inecek.

Ayrıntılar birazdan...

