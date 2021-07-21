HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs açıklaması

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs açıklaması

21.07.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Artık Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi egemen devlet statülerinin tanınmasıdır. Bunun dışındaki tüm teklifler geçerliliğini yitirmiştir." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatı bayramlaşma programına video konferans yoluyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs için iki devletli çözüm mesajı verirken "Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi egemen devlet statülerinin tanınmasıdır. Bunun dışındaki tüm teklifler geçerliliğini yitirmiştir." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Geçtiğimiz yılki bayramlarımız ile bu yılki ramazan bayramımızı maalesef buruk bir şekilde yaşamıştık. Kurban Bayramımıza salgınla mücadelede önemli bir mesafe katetmiş, vaka, hasta ve vefat sayılarını önemli ölçüde düşürmüş, aşılamada ciddi mesafe katetmiş bir ülke olarak girdik. Yaklaşık 1,5 yıllık aradan sonra bu bayramı temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet ederek hamdolsun gönlümüzdekine yakın bir sevinçle idrak ediyoruz.

"VARYANTLARIN PENÇESİNE DÜŞMEDİK"

Her ne kadar salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir. İnşallah hep birlikte aşılamayı yaygınlaştırarak, temizlik, maske, mesafe kurallarına uyarak bu dalgayı ilave kısıtlamalara gerek kalmaksızın geride bırakacağımıza inanıyorum.

Salgın, sıkıntılar yanında pek çok fırsat penceresi de açtı. Ülkemizin insan kaynağını en verimli şekilde değerlendirmek için yoğun gayret içerisindeyiz. Karanlık bir fotoğraf çizmeye çalışılıyor olsa da 2023 hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyoruz. Bu yolda attığımız her adımda, arkamızdan yazılan kirli senaryoları birer birer boşa çıkartıyoruz.

"TEK TALEP DEVLET STATÜLERİNİN TANINMASIDIR"

Dün ve önceki gün arife gününden başlayıp bayram günü akşam saatlerine kadar Kıbrıs'ta icra ettiğimiz program pek çok bakımdan önemliydi. Artık Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi egemen devlet statülerinin tanınmasıdır. Bunun dışındaki tüm teklifler geçerliliğini yitirmiştir.

Kıbrıs Türk Devletinin en kısa zamanda geniş bir tanınırlığa sahip olması için her türlü gayreti sergileyeceğiz. Ada'daki 2 günlük temaslarımız sırasında Kıbrıslı kardeşlerimizi bu konuda kararlı gördük.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayrıldığı kız arkadaşı kabusu oldu! Sosyal medyadan isyan ettiAyrıldığı kız arkadaşı kabusu oldu! Sosyal medyadan isyan etti
PARTNERÇocuklarıyla tatildelerÇocuklarıyla tatildeler
Kılıçdaroğlu: En büyük servetimiz!Kılıçdaroğlu: En büyük servetimiz!
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 6 yorum
Hemen hiç bir devletle iyi sayılmayız, ihracatı güçlü olmayanı güçlü görmezler, sert sözlerle kimse korkmaz.
ne oldu da birden Kıbrıs fırladı? ordaki oylarda mı burda geçerli olacak yoksa
daha dun toprak veririz dediler . annan planini altinda bisey var diye kabul etmedi rumlar şimdi pişmanlar yogun ve yüklü derecede dogalgaz bulundu . burda amac savaş ciksa acik ara kazanacagimiz belli oldu .

En Çok Okunan Haberler

Alişan'ın kardeşi hayatını kaybetti!

Alişan'ın kardeşi hayatını kaybetti!

Bakan Soylu gözyaşlarını tutamadı

Bakan Soylu gözyaşlarını tutamadı

Operasyon sonucunda ortaya çıktı! Tuvaletleri bile altın kaplama

Operasyon sonucunda ortaya çıktı! Tuvaletleri bile altın kaplama

Nedeni henüz bilinmiyor: Kadınlarda iki kat daha fazla görülüyor

Nedeni henüz bilinmiyor: Kadınlarda iki kat daha fazla görülüyor

Ünlü çiftin bayramlaşma anları olay oldu!

Ünlü çiftin bayramlaşma anları olay oldu!

Cinsel istismardan 28 yıl hapis cezası alan sanığa 'Şevkat Yerimdar' beraati

Cinsel istismardan 28 yıl hapis cezası alan sanığa 'Şevkat Yerimdar' beraati

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bakan Koca kritik verileri açıkladı: İşte son durum

Bakan Koca kritik verileri açıkladı: İşte son durum

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bayburt’ta gurbetçi yoğunluğu: Nüfus ikiye katlandı

Bayburt’ta gurbetçi yoğunluğu: Nüfus ikiye katlandı

Kızına cinsel istismarda bulunan baba suçüstü yakalandı

Kızına cinsel istismarda bulunan baba suçüstü yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Müjde' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Müjde' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.