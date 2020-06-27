Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kıdem tazminatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle katıldığı "Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi"nde konuşuyor...

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bölgedeki yerel yönetimler maalesef senelerce bu havzanın (Ergene) korunması konusunda gereken hassasiyeti göstermedi.

Biz kötü gidişatı durdurmak için Ergene Havzası Eylem Planı'nı devreye aldık.

1 milyon 238 bin dekar alanı sulayacak, 25 sulama projesinen 24'ü hizmete girdi.

Ergene 1 ve Çorlu 1 Organize Sanayi Bölgesi arıtma tesisleri de önümüzdeki ağustos ayında faaliyete başlayacak.

İlgili tüm kamu kurumlarının dahil olduğu bu planı (Ergene Havzası Eylem Planı) yaklaşık 2,5 milyar liralık bir harcamayla ve kararlılıkla hayata geçirdik.

(Tünel açma makineleri) Türkiye, dünyada bu makineleri üretebilen 8 ülkeden biridir.

Projenin (Ergene) diğer tünelinin de tamamlanmasıyla Avrupa'nın en büyük çevre projelerinden birini hayata geçireceğiz.

Ergene 2 Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi'ni de inşallah bu sene içinde tamamlayacağız.