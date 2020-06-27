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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kıdem tazminatı açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2020 14:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıdem tazminatıyla ilgili yaptığı son dakika açıklamasına göre, "İşverenlerin ve çalışanların sorunlarına köklü çözümler getirmeye çalışıyoruz. Kıdem tazminatı konusu da bunlardan biridir. Amacımız işçilerin kıdem tazminatı hakkını, birilerinin insafına bırakmadan, kalıcı bir sisteme bağlamaktı." dedi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kıdem tazminatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle katıldığı "Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi"nde konuşuyor...

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bölgedeki yerel yönetimler maalesef senelerce bu havzanın (Ergene) korunması konusunda gereken hassasiyeti göstermedi.

Biz kötü gidişatı durdurmak için Ergene Havzası Eylem Planı'nı devreye aldık.

1 milyon 238 bin dekar alanı sulayacak, 25 sulama projesinen 24'ü hizmete girdi.

Ergene 1 ve Çorlu 1 Organize Sanayi Bölgesi arıtma tesisleri de önümüzdeki ağustos ayında faaliyete başlayacak.

İlgili tüm kamu kurumlarının dahil olduğu bu planı (Ergene Havzası Eylem Planı) yaklaşık 2,5 milyar liralık bir harcamayla ve kararlılıkla hayata geçirdik.

(Tünel açma makineleri) Türkiye, dünyada bu makineleri üretebilen 8 ülkeden biridir.

Projenin (Ergene) diğer tünelinin de tamamlanmasıyla Avrupa'nın en büyük çevre projelerinden birini hayata geçireceğiz.

Ergene 2 Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi'ni de inşallah bu sene içinde tamamlayacağız.

Yaptığımız bu yatırımlarla Ergene Nehri'nin su kalitesini önemli ölçüde iyileştirecek ve suyun temiz akmasını sağlayacağız.

Yaptığımız bu yatırımlarla Ergene Nehri'nin su kalitesini önemli ölçüde iyileştirecek ve suyun temiz akmasını sağlayacağız.

Sanayi tesislerimizin büyük bir kısmı salgın döneminde de üretimlerini sürdürdü.

Salgın sürecindeki kayıplarımızı kısa sürede telafi edebileceğimize inanıyorum.

Tüm öncü göstergeler, ülkemizin çok ciddi bir sıçramanın eşiğinde olduğuna işaret ediyor.

Yatırımdan, üretimden, büyümeden, istihdamdan asla taviz vermeden hedeflerimize doğru yürümekte karalıyız.

Mart ayında başlayan, nisanda tüm ağırlığıyla süren, mayıstan itibaren yavaşlayan bu salgın sürecindeki kayıplarımızı kısa sürede telafi edebileceğimize inanıyorum.

KIDEM TAZMİNATI AÇIKLAMASI

İşverenlerin ve çalışanların sorunlarına köklü çözümler getirmeye çalışıyoruz. Kıdem tazminatı konusu da bunlardan biridir.

Amacımız işçilerin kıdem tazminatı hakkını, birilerinin insafına bırakmadan, kalıcı bir sisteme bağlamaktı.

Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve kendisi de işçilikten gelen bir ferdi olarak, en başta gelen görevimizdir. Amacımız işçilerimizin kıdem tazminatı haklarını birilerinin insafına bırakmadan kalıcı ve garantili bir sisteme bağlamaktır.

İşveren sendikaları, işçi sendikaları gelin bir araya bu konuyu (kıdem tazminatı) kendi aranızda halledin.

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