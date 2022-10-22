Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'başörtüsü için referandum' çağrısı! "İlk defa bugün açıklıyorum"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'daki toplu açılış töreninde gündeme dair değerlendirmelerini paylaştı ve önemli mesajlar verdi. Erdoğan 'Türkiye Yüzyılı'nın açıklanacağı tarihi işaret ederek "Tüm dünyayla paylaşacağız" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde gündeme taşıdı 'başörtüsü' meselesine değinirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz hazırlıkları yaptık, Anayasa değişikliğini Meclis'e göndereceğiz. Sunacağımız teklif yeterli çoğunluk sağlanarak kabul edilirse Türkiye için önemli bir kazanım olacaktır" diye konuştu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na seslenerek " Şunu da yapabiliriz, ilk defa bugün Malatya'da açıklıyorum. Hadi, sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. Parlamentoda bu iş çözülmüyorsa kararı millet versin" sözleriyle referandum çağrısında bulundu.

"KURALAR ÇEKİLECEK, HERKES BURALARIN SAHİBİ OLACAK"

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Malatya'ya 20 yılda 33 milyar liralık yatırım yaptık.

TOKİ vasıtasıyla Malatya'da 17 bin 843 konut projesini hayata geçirdik. Malatya'mıza İlk Evim kampanyası kapsamında 2500 konut ile İlk İş Yerim projesi kapsamında 500 iş yeri daha kazandırıyoruz. Ayrıca 12 bin 500 konutluk arsayı da kendi evini yapmak isteyen vatandaşlarımıza sunuyoruz. Kuralar çekilecek ve herkes buraların sahibi olacak.

"BAY KEMAL, HANIMEFENDİ... TURİST OLARAK GELİYORLAR HERHALDE"

Bugün sizlerle toplam yatırım tutarı 8 milyar lirayı geçen, hatta güncel rakamla 19 milyar lirayı bulan 133 ayrı projenin resmi açılışını buradan yapacağız. Malatya'ya elimiz boş gelmedik, gene dolu dolu geldik.

Bay Kemal, bir hanımefendi, peki bunlar ne yapar? Bunlar buraya geldiği zaman herhalde turist olarak geliyor. Var mı bir yatırımınız, yok. Biz yatırımların açılış için geliriz.

TOKİ'nin tamamladığı 3 bin 482 konutu ve Ahırlı Köy Evi'ni de hizmete açıyoruz. Yatırım bedeli 1 milyar 94 milyon lira olan bu konutlarda hak sahiplerimizin sağlıkla oturmasını diliyorum.

Terör eskiden sorunlarda bir numaraydı, şimdi kaldı mı? Milletimizin günlük hayatının kalitesini eser ve hizmet siyasetimizle yükselttik. Eskiden akşam saat 9'dan, 10'dan sonra sokaklara çıkılabiliyor muydu? Şimdi Diyarbakır'da akşam saat 12, 1 herkes restoranlarda, kafeteryalarda yemeğini yiyor, sabaha kadar oralarda eğleniyor.

"FERHAT OLDUK, DAĞLARI DELDİK"

Dünyada Türkiye'nin 1 numara olması için adımları attık. Ulaşımda, göreve geldik, maalesef Türkiye'deki yol uzunluğu 6 bin 100 kilometreydi, şimdi 28 bin kilometreyi açtık. Dağları deldik, Ferhat'la Şirin meselesi var ya, biz Ferhat olduk, Şirin'e dağları delerek yolları açtık.

TARİH VERDİ! "TÜM DÜNYAYLA PAYLAŞACAĞIZ"

Asıl büyük imtihanımız yeni başlıyor. Türkiye Yüzyılı projeksiyonuyla 2053 vizyonumuzu konuşuyoruz. Ayın 28'inde inşallah Ankara Kapalı Spor Salonu'nda 'Türkiye Yüzyılı'nı tüm dünyayla paylaşacağız.

KILIÇDAROĞLU'NA 'BAŞÖRTÜSÜ' TEPKİSİ

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı milletimizin kabuk bağlamış başörtü meselesini yeniden açtı. Bu tartışma vesilesiyle başörtüsü özgürlüğünü de hala hazmedemeyenlerin yüzlerindeki sahte maskenin aralandığını gördük. Biz kadınlarımızı asla başı açık veya başı örtülü diye sınıflamadık ama birileri kafasında bu ayrımcılığı hala aşabilmiş değil. Bay Kemal, senin yanındakiler ne yaptılar, üniversitelerimizde ikna odaları kurdular.

TBMM'YE BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ: KABUL EDİLİRSE TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ KAZANIM OLACAK

'Gel, Anayasa güvencesi altına alalım' diye teklif ettim. Bakalım gelebilecek mi, göreceğiz. Biz hazırlıkları yaptık, Anayasa değişikliğini Meclis'e göndereceğiz. Maksat tüm milletimiz bunu görsün, yandaşlarını da tanısın, altılı masayı da tanısın. Hayati bir diğer konu olan sapkın akımların dayatmasına karşı ailenin korunmasını da dahil ederek hazırlık yaptık. Sunacağımız teklif yeterli çoğunluk sağlanarak kabul edilirse Türkiye için önemli bir kazanım olacaktır.

REFERANDUM ÇAĞRISI: SIKIYORSA GEL, MİLLET KARAR VERSİN