SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Asıl niyeti ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İftarında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

ERDOĞAN'DAN 2023 VURGUSU

Cumhur İttifakı olarak 2023 Haziranı'nda hedefimize ulaşmak için durmadan çalışacağız. AK Parti'yi milletimiz kurmuştur. AK Parti'nin istikamet belirleyici de millettir. Sizlerle gurur duyuyorum. Yarabbi bana böyle yol arkadaşları lütfettiğin için sana sonsuz hamd-ü senalar olsun. AK Parti'li olmak dünyanın her yerindeki mazlum yanında olmak için çalışmaya talip olmak demektir.

"94 YILINDA YAKTIĞIMIZ MEŞALEYLE BU ŞEHRİN KADERİNİ BİZ DEĞİŞTİRDİK"

Biz sokakları, haneleri, milletimizin sinesini boş bırakırsak gelir birileri riyakarlıklarıyla oraları doldurur. İstanbul'da 1994 yılında yaktığımız meşaleyle bu şehrin kaderini biz değiştirdik. Ardından AK Parti'nin iktidara gelmesiyle bu aydınlığı tüm Türkiye'ye yaydık.

"TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN İLK 10 EKONOMİSİ ARASINA SOKACAĞIZ"

Düne kadar dünyanın birçok yerinde insanlar Türkiye'nin yerini haritada bile bilmiyordu. Bugün Türkiye'yi tanımayan, bilmeyen çok az kişiye rastlayabilirsiniz. İnşallah Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisine sokarak tüm dünyanın ortak buluşma noktasına getireceğiz.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER

Bay Kemal, akıllı sayaçlar döneminde olduğumuzu da bilmiyor. Bunlar sayesinde kimin aydınlıkta kimin karanlıkta olduğunu da bilmiyor. Bay Kemal, nihayet baklayı ağzından çıkardı. Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin, dedi. Bu zat, partisinin genlerinde bulunan faşist tavrı böylece ortaya koymuş oldu. Bu partinin riyakarlıktan başka bir şey yapmadığı ortaya çıktı. Hani bu zat, yıllardır tek adam deyip duruyordu meğer aslında kendi hayalini anlatıyormuş. Kendi yandaşlarını ve etrafına dizdiği ortakları düşünsün. Kılıçdaroğlu grup konuşmasında söyledikleri ile kavga için geldiğini söyledi, asıl niyeti ortaya çıktı.

"BUNLARIN DERDİ YENİDEN FETÖ'CÜLERİ DEVLETE DOLDURMAK"

Antalya, Muğla yangınlarında da gördük, tavırlarını da gördük. Bu belediyelerde CHP'ye ait. Peki buralarda dikili bir ağaçları var mı? Yok. Yine biz yapacağız. Bunların derdi yeniden FETÖ'cüleri devlete doldurmak.

"HESABINI SORACAĞIZ"

İBB, PKK'lıları belediyelere dolduruyor. Bunların hesabını da soracağız. Tek dertleri Amerika ve Avrupa'ya şirin görünmek için büyükelçilere şirin görünmek. Büyükelçiyi Bakanlığa çağırıyorlar, Osman Kavala için. Biz de hesabını sorduk.

Bunların tek derdi sürekli sallanıp duran 6'lı masalarını ayakta tutmaktır.



