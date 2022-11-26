Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faizi indirdik, enflasyon da inecek

Son dakika haberine göre Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;



Konya'nın siyasi mücadele tarihimizde özel bir yeri var. Türkiye'nin en zorlu, sancılı yıllarında Konya yerli ve milli duruşuyla, cesareti ve dirayetiyle daima kendinden söz etmiştir. 12 Eylül'den 28 Şubat'ın karanlık günlerine kadar tavrınızı milli iradeden yana koydunuz. Merhum Erbakan hocamıza sahip çıkan Konya, AK Parti'nin de en büyük kalesi olmuştur. Her ne kadar Erbakan hocamızdan sonra kurmuş olduğu partinin varisleri aynı istikamette yürümemişse de biz AK Partimizde yeni bir dönemi başlattık ve Türkiye'nin bir numaralı partisi olduk.

Şu anda da 1 numaralı Türkiye'nin en güçlü partisi olarak ve ayrıca Cumhur İttifakı olarak bu gücümüzü ülkemizin geneline yaymak suretiyle yolumuza devam ediyoruz. Girdiğimiz seçimlerin tamamında Konyalı kardeşlerimizin desteğine mazhar olduk. Bize gönül veren, destek veren tüm Konyalılara teşekkür ediyorum.

Ulaşımda dünyanın en ucuz şehri unvanını elinden tutan Konya, belediyecilikte de örnek olmuştur.

Bugün yine 3 şehidimiz var ama onların kanı yerde kalmayacak. Mehmetçik adı nereden geliyor; Muhammet, Mehemmet ve Mehmet... Biz sonra Mehmetçik demişiz.

Bugün Mevlana Meydanı'ndaydık. O meydan neydi ne hale geldi.

Biz birileri gibi musluğun anahtarını değiştirenlerden değiliz. Yatırımları altyapısıyla, üst yapısıyla beraber yaparız.

Bana diyorlar ki, "Başkan bir tarafta Putin, bir tarafta Zelenskiy, bunları nasıl idare ediyorsun?" Biz, 'Bu bir sırdır' dedik. Türkiye Bay Kemal ve şürekasıyla kuyaya inseydi biz de şu an doğal gaz sıkıntısı çekiyorduk. Bakın şu an Türkiye'nin öyle bir derdi yok. Faizi tek haneye indiremezsiniz dediler indirdik. Böyle de devam edecek. Merak etmeyin enflasyon da inecek.

Çanakkale 18 Mart Köprüsü nasıl olduysa Kanal İstanbul'da olacak.