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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faizi indirdik, enflasyon da inecek

26.11.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor. Pençe Kilit bölgesinde 3 şehit olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Kanları yerde kalmayacak" mesajı verdi. Ekonomiyle ilgili son gelişmeleri de değerlendiren Erdoğan, "Faizi indirdik, enflasyon da inecek" dedi. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faizi indirdik, enflasyon da inecek

Son dakika haberine göre Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

  • Ekim ayı sonunda Konya'da Dünya Karate Şampiyonası düzenlendi. Genç karatecilerimizin 12 madalya kazanarak göğsümüzü kabarttığı bu etkinlik de son derece başarılı geçti. Tüm Konyalı kardeşlerimi, misafirperverlikleri ve başarılı ev sahiplikleri dolayısıyla yürekten tebrik ediyorum. Modern spor altyapısı ve tecrübeyle Konya'nın uluslararası spor organizasyonlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olacağına inanıyorum. Bizler de bu konuda Konya'ya desteklerimizi sürdüreceğimize inanıyoruz.

"KONYA'NIN ÖZEL BİR YERİ VAR"

  • Konya'nın siyasi mücadele tarihimizde özel bir yeri var. Türkiye'nin en zorlu, sancılı yıllarında Konya yerli ve milli duruşuyla, cesareti ve dirayetiyle daima kendinden söz etmiştir. 12 Eylül'den 28 Şubat'ın karanlık günlerine kadar tavrınızı milli iradeden yana koydunuz. Merhum Erbakan hocamıza sahip çıkan Konya, AK Parti'nin de en büyük kalesi olmuştur. Her ne kadar Erbakan hocamızdan sonra kurmuş olduğu partinin varisleri aynı istikamette yürümemişse de biz AK Partimizde yeni bir dönemi başlattık ve Türkiye'nin bir numaralı partisi olduk.

  • Şu anda da 1 numaralı Türkiye'nin en güçlü partisi olarak ve ayrıca Cumhur İttifakı olarak bu gücümüzü ülkemizin geneline yaymak suretiyle yolumuza devam ediyoruz. Girdiğimiz seçimlerin tamamında Konyalı kardeşlerimizin desteğine mazhar olduk. Bize gönül veren, destek veren tüm Konyalılara teşekkür ediyorum.

  • Ulaşımda dünyanın en ucuz şehri unvanını elinden tutan Konya, belediyecilikte de örnek olmuştur.

  • Bugün yine 3 şehidimiz var ama onların kanı yerde kalmayacak. Mehmetçik adı nereden geliyor; Muhammet, Mehemmet ve Mehmet... Biz sonra Mehmetçik demişiz.

  • Bugün Mevlana Meydanı'ndaydık. O meydan neydi ne hale geldi.

  • Biz birileri gibi musluğun anahtarını değiştirenlerden değiliz. Yatırımları altyapısıyla, üst yapısıyla beraber yaparız.

  • Bana diyorlar ki, "Başkan bir tarafta Putin, bir tarafta Zelenskiy, bunları nasıl idare ediyorsun?" Biz, 'Bu bir sırdır' dedik. Türkiye Bay Kemal ve şürekasıyla kuyaya inseydi biz de şu an doğal gaz sıkıntısı çekiyorduk. Bakın şu an Türkiye'nin öyle bir derdi yok. Faizi tek haneye indiremezsiniz dediler indirdik. Böyle de devam edecek. Merak etmeyin enflasyon da inecek.

  • Çanakkale 18 Mart Köprüsü nasıl olduysa Kanal İstanbul'da olacak.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Konya Recep Tayyip Erdoğan

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