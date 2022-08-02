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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KPSS talimatı! Devlet Denetleme Kurulu soruları inceleyecek

02.08.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili bugün sosyal medyada yer alan iddialar çok konuşulmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı verdi. Erdoğan ayrıca, " Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KPSS talimatı! Devlet Denetleme Kurulu soruları inceleyecek

Son dakika: Benzer soru iddialarıyla ilgili harekete geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı verdi. Gündüz saatlerinde ÖSYM'den yapılan açıklamada sınavın güvenli biçimde gerçekleştirildiğine değinilerek "İddiaların asılsız olduğu anlaşılmıştır" denilmişti.

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ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından, "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." açıklamasında bulundu.

Son dakika: KPSS sınavındaki sorular hakkındaki iddialara ÖSYM'den açıklama!Son dakika: KPSS sınavındaki sorular hakkındaki iddialara ÖSYM'den açıklama!

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya platformlarında gündem olan, KPSS'deki soruların sınavdan önce bir yayınevi tarafından yayımlandığı şeklindeki iddiaların ardından ÖSYM bir açıklama yaparak iddiaları yalanlamıştı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir.

Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM Recep Tayyip Erdoğan
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