Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 'İsveç' teması!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsveç’in NATO üyelik talebine dair hususlar ele alındı.

'SOMUT VE NET UYGULAMALAR' VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Andersson'a İsveç’in terör örgütü PKK/PYD/YPG’ye karşı somut tavır değişikliğine gitmesi gerektiğini belirtti ve tüm hususlarda bağlayıcı taahhütleri somut ve net uygulamalarla birlikte görmek istediklerini iletti.

Erdoğan Andersson'la görüşmesinde ayrıca silah ambargosu ve savunma sanayine yönelik yasal ve fiili kısıtlamaların kaldırılmasını beklediklerini söyledi.

NATO GENEL SEKRETERİYLE DE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasındaki görüşmede de İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik talebine ilişkin konular ele alındı. Erdoğan, Stoltenberg'le görüşmesinde İsveç ve Finlandiya’nın terör örgütü PKK/PYD/YPG’ye karşı somut ve samimi adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'le görüşmesinde İsveç ve Finlandiya’nın savunma sanayi ihracatında Türkiye’ye yönelik ambargoyu kaldırmayı taahhüt etmesi gerektiğini belirtti.

(AA-DHA)

