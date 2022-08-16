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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Dünyanın gözü bu görüşmede olacak

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Dünyanın gözü bu görüşmede olacak

16.08.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Birleşmiş Milletlerden (BM) yapılan son dakika açıklamasına göre, BM Genel Sekreteri Guterres'in, 18 Ağustos'ta Ukrayna'nın Lviv kentinde Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği ve İstanbul'daki tahıl koordinasyon merkezini ziyaret edeceği bildirildi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Dünyanın gözü bu görüşmede olacak

Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutuerres'in, 18 Ağustos'ta Ukrayna'nın Lviv kentinde Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği, 20 Ağustos'ta da İstanbul'daki tahıl koordinasyon merkezini ziyaret edeceği açıklandı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Guterrres'in Zelenskiy'nin daveti üzerine Lviv kentine gideceğini söyledi.

Antonio Guterres'in Lviv'de Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üçlü bir görüşme yapacağını belirten Dujarric, Genel Sekreter'in 19 Ağustos'ta Odessa kentine geçeceğini ifade etti.

Dujarric, Guterres'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ukrayna ziyaretinin ardından 20 Ağustos Cumartesi günü Ukrayna tahılının sevkiyatı için İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edeceğini söyledi.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM tarafından 22 Temmuz’da İstanbul’da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracının önü açılmıştı. (AA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Recep Tayyip Erdoğan bm
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