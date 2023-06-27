Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı! Deprem konutları için ekim ve kasım aylarını işaret etti

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın başlayan Kurban Bayramı'nı kutlarken deprem bölgesi ve Türkiye Yüzyılı'na ilişkin mesajlar da verdi.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
6 Şubat depremleri sebebiyle yüreklerimizin yandığı bu aylarda Kurban Bayramının vatandaşlarımız arasında kardeşlik iklimini güçlendireceğine inanıyorum.
Türkiye Yüzyılımızı gerçeğe dönüştüreceğiz. Amacımız Cumhuriyetin yeni yüzyılını yepyeni bir şahlanış ve toplumsal mutabakatın miladı haline dönüştürmektir.