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  4. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı! Deprem konutları için ekim ve kasım aylarını işaret etti

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı! Deprem konutları için ekim ve kasım aylarını işaret etti

27.06.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında deprem bölgesinde inşası süren konutlara da değindi. Bölgede 650 bin konut inşa edileceğini belirten Erdoğan, "konutların ilk bölümünün teslimatı inşallah ekim-kasım ayları itibarıyla peyderpey başlıyor" dedi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı! Deprem konutları için ekim ve kasım aylarını işaret etti

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın başlayan Kurban Bayramı'nı kutlarken deprem bölgesi ve Türkiye Yüzyılı'na ilişkin mesajlar da verdi.

"BAYRAMIN KARDEŞLİK İKLİMİNİ GÜÇLENDİRECEĞİNE İNANIYORUM"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

  • 6 Şubat depremleri sebebiyle yüreklerimizin yandığı bu aylarda Kurban Bayramının vatandaşlarımız arasında kardeşlik iklimini güçlendireceğine inanıyorum.

  • İnşa ve ihya faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Deprem konutlarının ilk bölümünün teslimatı inşallah ekim-kasım ayları itibarıyla peyderpey başlıyor. Milletimize söz verdiğimiz şekilde 319 bini ilk 1 sene içerisinde olmak üzere toplam 650 bin deprem konutunu tamamlamakta kararlıyız.

"TÜRKİYE YÜZYILI" VURGUSU

  • Türkiye Yüzyılımızı gerçeğe dönüştüreceğiz. Amacımız Cumhuriyetin yeni yüzyılını yepyeni bir şahlanış ve toplumsal mutabakatın miladı haline dönüştürmektir.

  • Türkiye Yüzyılı menziline mutlaka varacağız. Son 21 yıldır olduğu gibi gelecek 5 senede aşkla çalışacak, eser ve hizmet siyasetinden asla taviz vermeyeceğiz.
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Recep Tayyip Erdoğan

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