SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin'de önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Mardin'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Her türlü fitneyi denediler ama hamdolsun Mardin kim olduğunu hiçbir zaman unutmadı.

Bugün sizlerle hasret gidermenin yanında Mardin'e kazandırdığımız toplam yatırım bedeli 8,5 milyar liraya güncel bedel 17,5 milyar liraya ulaşan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını da yapıyoruz.

Çok sayıda yol projesini bugün hizmete açıyoruz.

DSİ tarafından 1 milyar 100 milyon liralık yatırımla tamamlanan Derik Ovası Sulamasını da bugün resmen hizmete sunuyoruz.

Bugün 3 petrol kuyumuzun açılışını yapıyoruz. Mardin'deki doğal gaz alt yapısını genişlettik.





