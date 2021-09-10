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  4. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e 'Fatih benzetmesi' tepkisi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e 'Fatih benzetmesi' tepkisi

10.09.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sert tepki göstererek "Meral Hanım sen kimi, kime benzetiyorsun? Bunlarla beraber aynı yolda yürüyorsun. Fatih kim, siz kim" açıklamasını yaptı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e 'Fatih benzetmesi' tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Devletimiz artık 80'lerin 90'ların enkaz altında kalan devleti değildir. Bugün artık ekonomisi ile büyük, şefkati ve vicdanıyla büyük bir Türkiye Cumhuriyeti vardır. Sel ve yangın felaketinde dünyaya örnek gösterecek bir başarıyla süreci yönettik.

"MİLLETİN ACISINI İSTİSMAR ETMEYE ÇALIŞTILAR"

Devletimiz vatandaşımızı sahipsiz bırakmamıştır. Sel ve yangın felaketini yaşayan iller devleti yanında hissetmiştir. Muhalefet ise insanımızın yaralarını sarmaya çalışmak yerine milletin acısını istismar etmeye çalıştı.

MERAL AKŞENER'E "FATİH" TEPKİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Fatih'e benzetiyor. Bunlar Fatih'in kim olduğunu anlamamış, bilmiyorlar. Duvarlara yazdılar, Taksim olaylarında, Başbakanlık konutu karşısına 'Zulüm 1453'te başladı' yazdılar. Meral Hanım sen kimi, kime benzetiyorsun? Bunlarla beraber aynı yolda yürüyorsun. Fatih kim, siz kim.

Biz AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak ülkeye ve millete hizmet davasından asla sapmayacağız.

Ayrıntılar birazdan...

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
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