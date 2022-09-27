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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a 'gizli işgal' uyarısı: "ABD sizi kurtaramaz, kendinize gelin!"

27.09.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dün gece Mersin'de polisevine gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP, CHP ve Batılı ülkelere tepki göstererek "HDP'yi meşrulaştırma ve iktidara ortak etme peşinde koşanların ellerinde her terör saldırında dökülen kanların izi vardır" dedi. Yunanistan'a uyarıda bulunarak "Kendinize gelin" diyen Erdoğan, ekonomideki gelişmeler için ise yılbaşını işaret etti.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a 'gizli işgal' uyarısı: "ABD sizi kurtaramaz, kendinize gelin!"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Yunanistan'ın Ege'deki provokasyonlarına tepki gösteren Erdoğan, "Terör örgütleri mensupları kimi ülkelerde kendilerine alenen yeni kamplar kuruluyor. Bize komşuluk hakkından bahsedenlerin bu insanlık ve demokrasi düşmanlarına göz yummaması gerekir" diye konuştu. Erdoğan dün Mersin'de gerçekleştirilen terör saldırısına da değindi. Öte yandan Erdoğan, "Ekonomideki güçlenerek yürümeyi hep birlikte göreceğiz" ifadeleriyle yılbaşından sonrasını işaret etti.

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"BATI 3 MAYMUNU OYNADI"

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

  • Suriye'deki iç savaş ve katliamlardan kaçan binlerce mazlum son nefesini Akdeniz'in azgın sularına verdi. Batılı ülkeler tam 11 yıldır yaşanan trajediler karşısında 3 maymunu oynamayı tercih etti.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE ALENEN YENİ KAMPLAR KURUYOR"

  • Suriye'deki ve Kuzey Irak'taki terör yuvaları başlarına yıkıldıkça terör örgütleri mensupları kimi ülkelerde kendilerine alenen yeni kamplar kuruluyor. Bize komşuluk hakkından bahsedenlerin bu insanlık ve demokrasi düşmanlarına göz yummaması gerekir.

  • Dün gece Mersin'de PKK'lı alçaklar 1 polisimizi şehit etti, 1 polisimizi yaraladı. Hamd olsun, teröristler anında hak ettikleri karşılığı buldu. Bu teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz edin, ucu ya HDP'ye ya CHP'nin gazeteci, siyasetçi, sivil toplum temsilcisi diyerek sahip çıktığı kesimlere ya da Batı ülkelerine çıkar. HDP'yi meşrulaştırma ve iktidara ortak etme peşinde koşanların ellerinde her terör saldırında dökülen kanların izi vardır. Aynı durum Batılı ülkeler için de geçerlidir.
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"YUNANİSTAN'A HATIRLATMAKTA FAYDA VAR: KENDİNİZE GELİN"

  • Ege ve Akdeniz'in ne insan kanıyla ne gözyaşıyla ne de husumetlerle kirletilmesini asla tasvip etmiyoruz. Tüm kalbimizle barış ve huzur istiyoruz. Yunanistan'ı ülkemize salanların niyetlerini biliyoruz. Dikkatimizi dağıtmaya yönelik senaryolara pabuç bırakmayacağız. Batı Trakya'ya ve Adalar'a yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez. Neticede o topraklarda yüzlerce yıllık emeğimiz var. Bunlar adına yaşanan gelişmelerden üzüntü yaşamamız doğaldır. Bunun söz konusu ülke için gizli bir işgal anlamına geldiğini de hatırlatmak isteriz. Bundan dolayı Yunanistan'a hatırlatmakta fayda var, kendinize gelin. Amerika'dan, Avrupa'dan gelen destekler sizi kurtarmaz, sadece patinaj yaparsınız.
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EKONOMİ MESAJI! "HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ"

  • Yılbaşından sonra ekonomideki rakamları, istikrarı, ekonomideki güçlenerek yürümeyi hep birlikte göreceğiz.

  • İlk Evim, İlk İş Yerim projemizle milletimizin karşısına çıktık. Muhalefet hâlâ bizim 1 milyon 170 bin konutumuzu görmemezlikten gelerek şimdi de inşa edeceğimiz bu yeni konutlara çamur atıyor. Biz ispat etmişiz.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TALİHSİZLİĞİ BU TAKOZ MUHALEFETİDİR"

  • CHP ve şürekası ne hizmet ederler ne de hizmet edene izin verirler. Bu dönemde Türkiye'nin en büyük şansı AK Parti ve Cumhur ittifakı varken en büyük talihsizliği de bu takoz muhalefetidir. İnşallah 2023 seçimleri ülkemizdeki pek çok dönüm noktasıyla birlikte takoz siyasetinin de çöp sepetine atıldığı bir milat olacaktır.

"MÜJDEYİ VEREYİM: SEÇİMLERİ REKOR BİR OYLA GÖĞÜSLEYECEĞİZ"

  • Şu 3 şeyi yapmaktan asla bıkmayacağız: Birincisi, geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız dmeokrasi ve kalkınma atılımlarıdır. İkincisi, her kesimden insanımızın hayatına dokunan eser ve hizmetlerimizdir. Üçüncüsü, muhalefet sadece lafla vakit öldürürken 2053 vizyonuyla ülkemizin geleceğine dair projesi olan tek siyasi hareket olduğumuzu anlatmamızdır. Bunları milletimize her fırsatta anlattığımızda 2023'te, müjdeyi vereyim, rekor bir oyla cumhurbaşkanı ve meclis seçimlerini göğüsleyeceğiz. Ben inanıyorum, inandığıma göre bu işi Allah'ın izniyle başaracağız.
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