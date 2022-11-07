Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'mevzuat düzenlemesi' mesajı! "Aile müessesesini korumayı sürdüreceğiz"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “2000 Köy Yaşam Merkezinin Açılış Töreni”ndeki konuşmasında açıklamalar yaptı. Erdoğan eğitime ayrılan bütçeye değinirken muhtarlara bir de çağrıda bulunarak "Siz muhtarlara da önemli sorumluluklar düşüyor. Sizlerden kardeşlerimizi Köy Yaşam Merkezlerine yönlendirmenizi bekliyorum" dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Önümüzdeki sene Cumhuriyetimizin 100. yıldönümüyle beraber MEB'in de 100. yaşına erişeceğiz. Tarihimizin dönüm noktalarını teşkil eden bu önemli yıldönümleriyle ilgili hazırlıklarımıza şimdiden başladık. 2023'ü her bakımdan yeni bir dönemin mukaddimesine dönüştürmek istiyoruz. Türkiye Yüzyılı programımız bu hedefimizin çatısını kurmaktır. Şimdi sıra Meclisteki ve Kabinemizdeki arkadaşlarımızın da yer alacağı çalışmayla 'Türkiye Yüzyılı'nı adım adım inşa etmeye gelmiştir. Bu program ülkemizin tamamının eseri olacaktır.
Türkiye bugün bulunduğu yere birilerinin inayetiyle değil, nice sinsi oyunlarla, can yakıcı tuzaklarla dolu bir yolculuktan sonra ulaşmıştır. Vesayetin adeta kol gezdiği bir ülkeyi demokrasisi parmakla gösterilen seviyeye bu şekilde taşıdık. 20 yıl önce ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde Türkiye'yi 4 ana sütun üzerinde inşa etme sözünü vermiş, ilk sıraya da eğitimi almış, ardına sağlığı, adaleti ve emniyeti koymuştuk; tamamını gerçekleştirdik.
İnşallah bundan sonra gerek mevzuat düzenlemeleriyle gerek bu tür projeler vasıtalarıyla aile müessesini korumayı sürdüreceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca konuşmasının sonunda Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen kazadaki can kayıplarını şu sözlerle duyurdu: