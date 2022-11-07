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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'mevzuat düzenlemesi' mesajı! "Aile müessesesini korumayı sürdüreceğiz"

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'mevzuat düzenlemesi' mesajı! "Aile müessesesini korumayı sürdüreceğiz"

07.11.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2000 Köy Yaşam Merkezinin Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada aile müessesesini korumayı sürdüreceklerini belirtirken "mevzuat düzenlemeleri" mesajı verdi. "Eğitim konusunda ulaştığımız noktayı yeterli bulmuyoruz" diye konuşan Erdoğan, "Önümüzdeki yıl sonuna kadar tüm köylerimizde bu merkezlerimizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz" açıklamasında bulundu. Erdoğan'ın Ağrı'nın Tutak ilçesindeki kazayla ilgili de açıklama yaptı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'mevzuat düzenlemesi' mesajı! "Aile müessesesini korumayı sürdüreceğiz"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “2000 Köy Yaşam Merkezinin Açılış Töreni”ndeki konuşmasında açıklamalar yaptı. Erdoğan eğitime ayrılan bütçeye değinirken muhtarlara bir de çağrıda bulunarak "Siz muhtarlara da önemli sorumluluklar düşüyor. Sizlerden kardeşlerimizi Köy Yaşam Merkezlerine yönlendirmenizi bekliyorum" dedi.

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"2023'Ü YENİ BİR DÖNEMİN MUKADDİMESİNE DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYORUZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

  • Önümüzdeki sene Cumhuriyetimizin 100. yıldönümüyle beraber MEB'in de 100. yaşına erişeceğiz. Tarihimizin dönüm noktalarını teşkil eden bu önemli yıldönümleriyle ilgili hazırlıklarımıza şimdiden başladık. 2023'ü her bakımdan yeni bir dönemin mukaddimesine dönüştürmek istiyoruz. Türkiye Yüzyılı programımız bu hedefimizin çatısını kurmaktır. Şimdi sıra Meclisteki ve Kabinemizdeki arkadaşlarımızın da yer alacağı çalışmayla 'Türkiye Yüzyılı'nı adım adım inşa etmeye gelmiştir. Bu program ülkemizin tamamının eseri olacaktır.

  • Türkiye'yi son 20 yılda nasıl bölgesinin ve dünyasının parlayan yıldızı haline getirdiysek inşallah bugün de yeni bir dönemin muştusu olacak 'Türkiye Yüzyılı'nı beraberce hayata geçireceğiz. Gazete köşelerinden, sosyal medya mecralarından umutsuzluk aşılayan özgüven fukaralarına prim vermeyeceğiz.

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"BİRİLERİ FAŞİZM KOKAN SEBEPLERLE MANİ OLURKEN BİZ ENGELLERİ KALDIRDIK"

  • Türkiye bugün bulunduğu yere birilerinin inayetiyle değil, nice sinsi oyunlarla, can yakıcı tuzaklarla dolu bir yolculuktan sonra ulaşmıştır. Vesayetin adeta kol gezdiği bir ülkeyi demokrasisi parmakla gösterilen seviyeye bu şekilde taşıdık. 20 yıl önce ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde Türkiye'yi 4 ana sütun üzerinde inşa etme sözünü vermiş, ilk sıraya da eğitimi almış, ardına sağlığı, adaleti ve emniyeti koymuştuk; tamamını gerçekleştirdik.

  • Eğitim bütçemizi yıllık 7.5 milyar liradan aldık, geçtiğimiz sene itibarıyla 304 milyar liraya çıkardık. Laf ola beri gele yok; icraat, icraat, icraat. 2023 bütçemizde eğitime tahsis edilen kaynak toplamda 651 milyar lirayı bulmaktadır. Öğretmen sayımızı 1 milyonun üzerine çıkardık. Birileri faşizm kokan sebeplerle kız çocuklarımızın okula gitmesine mani olurken biz tüm kademelerde bu engelleri kaldırdık.

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"AİLE MÜESSESESİNİ KORUMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

  • İnşallah bundan sonra gerek mevzuat düzenlemeleriyle gerek bu tür projeler vasıtalarıyla aile müessesini korumayı sürdüreceğiz.

  • Eğitim konusunda ulaştığımız noktayı yeterli bulmuyoruz. Burada gaye tek parti döneminde yapıldığı gibi milletimizin inancına, kültürüne, değerlerine aykırı hayat tarzı dayatması asla değildir.

MUHTARLARA ÇAĞRI

  • Önümüzdeki yıl sonuna kadar tüm köylerimizde bu merkezlerimizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Siz muhtarlara da önemli sorumluluklar düşüyor. Sizlerden kardeşlerimizi Köy Yaşam Merkezlerine yönlendirmenizi bekliyorum.

AĞRI TUTAK'TAKİ KAZADA ACI HABERİ DUYURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca konuşmasının sonunda Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen kazadaki can kayıplarını şu sözlerle duyurdu:

  • Maalesef Tutak'ta bir otobüsün devrilerek yanması sonucunda 7 vatandaşımız rahmetli oldu. Kendilerine rahmet diliyorum."
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