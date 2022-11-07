Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'mevzuat düzenlemesi' mesajı! "Aile müessesesini korumayı sürdüreceğiz"

Önümüzdeki sene Cumhuriyetimizin 100. yıldönümüyle beraber MEB'in de 100. yaşına erişeceğiz. Tarihimizin dönüm noktalarını teşkil eden bu önemli yıldönümleriyle ilgili hazırlıklarımıza şimdiden başladık. 2023'ü her bakımdan yeni bir dönemin mukaddimesine dönüştürmek istiyoruz. Türkiye Yüzyılı programımız bu hedefimizin çatısını kurmaktır. Şimdi sıra Meclisteki ve Kabinemizdeki arkadaşlarımızın da yer alacağı çalışmayla 'Türkiye Yüzyılı'nı adım adım inşa etmeye gelmiştir. Bu program ülkemizin tamamının eseri olacaktır.