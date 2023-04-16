Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na sert sözler: Kafa göz birbirine girenlerin...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa 897 Afet Konutu Temel Atma ve 659 Konut, 61 Dükkânın Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesini yeniden ayağa kaldıracaklarını belirten Erdoğan, 650 bin yeni konut yapacaklarını kaydetti. Muhalefeti eleştiren Erdoğan "Biz hem sıkıntıları hem çözüm yollarını biliyoruz. Ötekiler sadece sıkıntılar biliyor. Ötekileri gözünü sadece iktidarın nimetlerine dikmiş." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ben inanıyorum ki bu muhabbeti siz 14 Mayıs'ta farklı bir bayrama çevireceksiniz. İnşallah yarın gece idrak edeceğimiz bin aydan daha hayırlı Kadir Gecenizi tebrik ediyorum. Burası Hz. İbrahim'e ateşi gül bahçeli eyleyen şehirdir. Burası nice mazlumlara, mağdurlara nice gönül sultanlarına kucak açan ekmeğini suyunu paylaşan şehirdir. Burası insanlığın tarihin derinliklerinde köklerini aradığını, medeniyetlerin özlerinin izini sürdüğü şehirdir. Biz bu şehri her bir ferdiyle, toprağının her karışıyla onu bölgesinin cazibe merkezi yapan bereketiyle seviyoruz. Urfa sevincini de hüznünü de türküleriyle, gazelleriyle anlatan bir şehirdir.Bizim Şanlıurfa ile aramızda gönülden gönüle giden kimsenin anlayamayacağı güçlü bir bağ vardır.

"DEPREM BÖLGELERİMİZİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Ülkemiz 6 Şubat'ta şiddetli depremlerle sarsıldı. Bu depremlerden etkilenen şehirlerden birisi de Şanlıurfa'ydı. Tespitlere göre Şanlıurfa'da 12 bin 728 binadaki 22 bin 464 bağımsız bölüm bu depremde kullanılamaz hala geldi. Bölge genelinde ise bu rakamlar 311 bin binaya ulaşıyor. Deprem haberini alır almaz devleti ve milletiyle tüm imkanlarımızı bu bölgeye taşıdık. Şanlıurfa depremin ardından bir de sel felaketiyle imtihan oldu. Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Afetlerin yaralarını sarmak boynumuzun borcudur. Yaşadığımız coğrafyanın güzelliklerinden istifade ettiğimiz gibi deprem ve sel gibi külfetleriyle de yaşamak durumundayız. Ölenleri geri getirmek mümkün değil ama yaraları sarmak kayıpları telafi etmek boynumuzun borcudur.

319 bini bir yıl içinde teslim edilmek üzere 650 bin yeni konut yaparak deprem bölgelerimizi ayağa kaldıracağız. Bayramda yapımı tamamlanan ilk köy evlerini hak sahiplerine teslim edeceğiz. Dünyada bu çapta deprem felaketinin ardından 2,5 ay geçtikten sonra vatandaşlarını evlerine kavuşturabilecek başka bir ülke, başka bir yönetim yok. Şanlıurfa'da 8 bini konut, 3 bini köy evi olmak üzere 11 bin yeni ev yaparak depremzedelerimizi kalıcı konutların kavuşturacağız.

"VARSINLAR KENDİ KENDİLERİNE KOALİSYONCULUK OYNASINLAR"

Bazı deprem turistlerinin buralara gelip resim çektirip döndüğünü görüyoruz. Bunlara gerekli dersi 14 Mayıs'ta vermeye hazır mıyız? Gerçi bunların daha kendilerine hayrı yok ki milletine olsun. Varsınlar kendi kendilerine koalisyonculuk oynasınlar makam mevki dağıtsınlar. Varsınlar tüm terör örgütlerinin eteklerinin altına girip onlardan medet umsunlar. Varsınlar eli kanlı katilleri serbest bırakma sözü versinler. Varsınlar emperyalistlerin asırlık heveslerinin oyuncağı olmak için büyükelçilerle görüşüp, onlardan gizli saklı talimatlar alsınlar. Biz milletimizle birlikte kendi işimize, kendi geleceğimize bakacağız. Zaten ülkemizde öyle bir muhafelet varki başka kimseye gerek yok. Kendi kendilerine yeterince uğraşıyorlar. Seçim öyle televizyon ekranlarında sosyal medya mecralarında dört duvar arasında yapılan kirli pazarlıklarla kazanılmıyor. Seçim önce milletin gönlünde sonra sandıkta kazanılıyor. Aralarındaki fay hatlarıyla baş edemeyip kafa göz birbirine girenlerin 14 milyonun hayatını etkileyen felaketin üstesinden gelmesi mümkün değil.



"EKONOMİK SIKINTILARI YİNE BİZ ÇÖZECEĞİZ"

Noter masası değil, kumar masası değil. Peki orada ne işin var? Bu ülkenin geçtiğimiz 21 yıldaki tüm meselelerini nasıl bir çözdüysek bugünkü sıkıntılarının çözüm adresi yine biziz. Ötekiler sadece sıkıntılar biliyor. Biz ise hem sıkıntıları hem çözüm yollarını biliyoruz. Ötekileri gözünü sadece iktidarın nimetlerine dikmiş. Şu güzelim Şanlıurfa'daki havalimanını kimler yaptı? Bu güzelim yolları kimler yaptı? Harran Üniversitesi'ni kim yaptı? Bundan sonra da yapacağız. Hayat pahalılığı başta olmak üzere ekonomik sıkıntıları yine biz çözeceğiz.



