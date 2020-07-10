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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millete Sesleniş konuşması

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millete Sesleniş konuşması

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2020 20:54 | Son Güncelleme

Ayasofya'nın ibadete açılma kararının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapıyor. Erdoğan, "Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz" dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millete Sesleniş konuşması

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Müze statüsünden çıkmasıyla birlikte Ayasofya Camisi'ne ücretli giriş uygulamasını da kaldırıyoruz.

İnsanlığın ortak mirası Ayasofya, yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya, çok daha samimi, çok daha özgün şekilde devam edecek.

Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da yerli ve yabancı, Müslim ve gayrımüslim herkese sonuna kadar açık olacaktır.

AYASOFYA'DA İLK NAMAZ 24 TEMMUZ CUMA GÜNÜ

Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz.

Herkesi, ülkemizin yargı ve yürütme organları tarafından alınan Ayasofya kararına saygılı olmaya davet ediyorum.

Uluslararası alanda bu konuda ortaya konan her türlü görüşü elbette anlayışla karşılarız. Ancak, Ayasofya'nın hangi amaçla kullanılacağı konusu, Türkiye'nin egemenlik haklarıyla ilgilidir.

Bu konuda, görüş belirtmenin ötesindeki her türlü tavrı ve ifadeyi, bağımsızlığımızın ihlali olarak kabul ederiz.

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